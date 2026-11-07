Inauguran primera etapa del Andador de la Salud en el centro de Culiacán

Con la instalación de 24 macetas inteligentes, fue inaugurada la primera etapa del Andador de la Salud, un proyecto ciudadano y empresarial que busca mejorar la imagen urbana y fortalecer la actividad económica en el centro de Culiacán.

Durante el acto, realizado el viernes 6 de noviembre, el secretario de Economía de Sinaloa, Diego Aguerrebere, reconoció la participación de empresarios, médicos, profesionistas y vecinos que han impulsado acciones para recuperar este sector de la ciudad durante más de 20 años.

Al acto no fueron convocados medios de comunicación de manera abierta.

El funcionario estatal señaló que el corredor representa una importante actividad económica y de servicios médicos, al concentrar más de 180 consultorios, alrededor de 360 médicos especialistas, 17 establecimientos y más de 200 empleos.

Aguerrebere expresó la disposición del Gobierno estatal para acompañar iniciativas ciudadanas y empresariales enfocadas en la recuperación de espacios públicos.

“Este andador es de todos”, expresó al reconocer el trabajo de José Valenzuela García, presidente del Patronato de Revitalización de los Centros Históricos, quien ha encabezado la organización de este proyecto.

Por su parte, Valenzuela García explicó que esta primera etapa contempla 24 macetas fabricadas con acero, equipadas con sistemas automatizados de riego por goteo e iluminación.

Detalló que estos elementos permiten incorporar áreas verdes al corredor sin intervenir la infraestructura subterránea existente.

El proyecto busca consolidar un espacio que facilite el acceso de pacientes y visitantes a consultorios, laboratorios, farmacias y establecimientos relacionados con los servicios de salud.

Durante el evento, Aguerrebere también reconoció que los empresarios han mantenido sus inversiones en esta zona pese a las dificultades que ha enfrentado Culiacán.

Añadió que el Gobierno estatal mantiene coordinación con las instituciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno y ofreció gestionar ante las dependencias correspondientes las necesidades del sector empresarial.

En la inauguración participaron Janet Tostado Noriega, secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán; el doctor Luis Soto; Gustavo Gaxiola Meza, presidente del Grupo CEMSI; representantes del IMPLAN, de la Asociación de Estacionamientos Privados y de la comunidad médica.