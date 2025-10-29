$!Inauguran Sala de Lactancia en la Facultad de Trabajo Social en la UAS

Desde este miércoles, la Facultad de Trabajo Social en Culiacán tendrá su primera Sala de Lactancia, un espacio seguro, higiénico e inclusivo diseñado para apoyar a las estudiantes y trabajadoras que requieran amamantar o extraerse leche durante su jornada académica o laboral. Durante la apertura de la sala, Sofía Ángulo Olivas, directora de Bienestar Universitario, resaltó la importancia de este proyecto que impulsa el bienestar, la igualdad y los derechos humanos de las estudiantes y trabajadoras universitarias.

“Esta Sala de Lactancia, más que un espacio físico, representa nuestro compromiso con la maternidad universitaria, ofreciendo respeto, seguridad y condiciones dignas para que las madres de este campus puedan seguir estudiando o trabajando”, dijo. “... la UAS no es sólo un lugar para aprender, sino una comunidad que protege y acompaña, y esta iniciativa refleja fielmente esa filosofía, que nos acerca a una universidad más humana y empática, donde el bienestar se construye no sólo en las aulas, sino también en espacios como este”.

Sofía Maribel García Meza, jefa del departamento de Salud Reproductiva, en representación del Secretario de Salud de Sinaloa, reconoció el que la máxima casa de estudios promueva entornos laborales educativos más humanos y sensibles como apertura de esta sala. “Recordemos que la Ley Federal del Trabajo establece que toda mujer en periodo de lactancia tiene derecho a dos periodos de media hora durante su jornada laboral para poder alimentar o extraer la leche para su hijo, y este tipo de espacios facilitan el ejercicio de ese derecho de manera digna y segura. Esto también implica para los recién nacidos, que tienen derecho a ser amamantados”, refirió García Meza.

La directora de la Facultad de Trabajo Social, Gloria Isabel Camacho Bejarano, señaló que este proyecto viene a reconocer el derecho de las madres a la lactancia materna con acceso a un lugar adecuado para realizarlo. También indicó que la Secretaría de Salud capacitará al personal para que esta actividad se lleve a cabo en un espacio certificado.



