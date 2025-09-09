$!Inauguran sala de salud mental en el Hospital General de Culiacán

En vísperas del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud de Sinaloa inauguró una sala de salud mental en el Hospital General IMSS-Bienestar de Culiacán, con el propósito de ampliar la cobertura de atención psicológica para la población que lo requiera. El corte de listón estuvo a cargo del Secretario Cuitláhuac González Galindo, quien subrayó que esta acción forma parte de un plan estatal de fortalecimiento a los servicios de salud mental, impulsado por el Gobierno de Sinaloa. Como ejemplo, mencionó la ampliación del área de mujeres en el Hospital Psiquiátrico de Sinaloa y la apertura de la Unidad Infantojuvenil, espacios destinados a brindar atención especializada y oportuna.







“Un gobierno que no invierte en salud mental está fuera del mapa económico mundial, porque hablamos de personas productivas, de vida y de un desarrollo social constante. Para lograr todo esto se requiere salud mental”, expresó González Galindo durante su intervención. Hizo un llamado al personal médico y de enfermería a garantizar un trato digno y humano hacia cada paciente, al destacar que la prevención del suicidio implica mucho más que la atención de una crisis. “No sólo se trata de salvar vidas, sino de crear un entorno donde cada persona se sienta valorada y escuchada”, puntualizó. En ese sentido, insistió en la importancia de que desde los hogares se promueva la prevención, aprendiendo a identificar señales de alerta y solicitando ayuda profesional en caso de ser necesario. “La salud mental no es un tema aislado, es un tema social que requiere participación familiar y comunitaria”, añadió.



