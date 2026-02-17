$!Inauguran secundaria en Valle Alto; costó más de 75.6 millones y es para 720 estudiantes

Con una inversión superior a 75.6 millones de pesos, el Gobierno del Estado puso en marcha la Escuela Secundaria Técnica número 101 en el sector Valle Alto, infraestructura que tendrá capacidad para atender a 720 estudiantes y que forma parte del Plan Sinaloa de Reactivación Económica y Social. Durante la inauguración, el Gobernador Rubén Rocha Moya destacó que la obra representa una apuesta por fortalecer la educación pública y responder a la demanda creciente de espacios en esta zona de la capital.

“No hay nada más bonito que inaugurar una nueva escuela, en este caso las escuela se llenan de alegría cuando están llenas de alumnas, alumnos, de profesores, de maestras y de trabajadores de apoyo. Felicidades”, expresó.

La inversión permitió la construcción y equipamiento de 18 aulas, talleres, laboratorio, taller de cómputo, biblioteca, comedor, cafetería, plaza cívica con techumbre, cancha de usos múltiples con pasto sintético, barda perimetral y oficinas administrativas. El plantel está diseñado para brindar atención integral a una matrícula de hasta 720 estudiantes, quedando pendiente una segunda etapa correspondiente al estacionamiento.

El mandatario estatal subrayó que acercar la educación a las colonias reduce traslados largos para las familias y amplía las oportunidades de permanencia escolar.

“El corazón de la secundaria van a ser ustedes”, dijo ante estudiantes del nuevo plantel. Además del impacto directo en los 720 jóvenes que podrá recibir la institución, la obra beneficia a familias del sector Valle Alto y zonas aledañas al contar con una nueva opción educativa cercana a sus hogares.

El Gobernador informó también que se proyecta la construcción de otra secundaria en el sector Alturas del Sur, así como un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Lomas de San Isidro y la Universidad Rosario Castellanos, con el objetivo de ampliar la cobertura en educación media superior y superior.

La secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix, señaló que la nueva secundaria responde a la necesidad de ampliar la infraestructura educativa bajo estándares actuales y con espacios adecuados para el aprendizaje.

“Gracias Gobernador, por su política educativa permanente que nos ayuda acercar la educación a las distintas comunidades y a las distintas regiones del estado. Es así como el gobierno del estado de Sinaloa a través de su política educativa reafirma que la transformación en Sinaloa está de la mano indudablemente de la educación de la niñez, adolescencia y las juventudes”, afirmó.