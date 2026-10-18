$!Inauguran siete calles en Badiraguato y anuncian obras por 30 millones de pesos

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava inauguró siete calles pavimentadas en el sector Colinas del Camichín, en la cabecera municipal de Badiraguato, donde anunció un paquete de obras adicionales por 30 millones de pesos.

La pavimentación de las vialidades representó una inversión conjunta del Gobierno estatal y el Ayuntamiento superior a los 19.5 millones de pesos e incluyó la instalación de redes de agua potable y drenaje sanitario, además de alumbrado público.

Durante el acto, Domínguez Nava señaló que las obras de infraestructura contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población, al atender demandas de los habitantes y facilitar el acceso a servicios básicos.

“Ahí es donde está el otro acierto, traer obras así de calidad para incorporarlos al desarrollo que trae bienestar, salud y seguridad. Estas son obras que en una sola palabra se convierten en justicia para el pueblo”, expresó.

La Mandataria estatal también exhortó a la ciudadanía a cuidar las nuevas vialidades y afirmó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permite impulsar proyectos de beneficio social.