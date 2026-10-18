$!Inauguran siete calles en Badiraguato y anuncian obras por 30 millones de pesos

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava inauguró siete calles pavimentadas en el sector Colinas del Camichín, en la cabecera municipal de Badiraguato, donde anunció un paquete de obras adicionales por 30 millones de pesos.
La pavimentación de las vialidades representó una inversión conjunta del Gobierno estatal y el Ayuntamiento superior a los 19.5 millones de pesos e incluyó la instalación de redes de agua potable y drenaje sanitario, además de alumbrado público.
Durante el acto, Domínguez Nava señaló que las obras de infraestructura contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población, al atender demandas de los habitantes y facilitar el acceso a servicios básicos.
“Ahí es donde está el otro acierto, traer obras así de calidad para incorporarlos al desarrollo que trae bienestar, salud y seguridad. Estas son obras que en una sola palabra se convierten en justicia para el pueblo”, expresó.
La Mandataria estatal también exhortó a la ciudadanía a cuidar las nuevas vialidades y afirmó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permite impulsar proyectos de beneficio social.
El Secretario de Obras Públicas, José Manuel Acosta Beltrán, detalló que el paquete anunciado para Badiraguato contempla obras de agua potable, pavimentación, saneamiento y reparación de infraestructura carretera en distintas comunidades.
Entre los proyectos se encuentran la construcción de una red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias en Santa Rita de Abajo; una cubierta metálica y módulo de baños en Cerro de los Guerrero; así como la reparación de un socavón en la carretera a Surutato.
También se prevé pavimentar la calle Florentina Valdez Rochín y construir un sistema de alcantarillado y saneamiento en Batequitas, además de realizar trabajos de pavimentación asfáltica en la carretera de Higueras de Álvarez Borboa.
El paquete incluye una línea de conducción de agua en El Palmar de los Ríos y la pavimentación de las calles Los Altos, en la cabecera municipal.
Asimismo, el Gobierno estatal y el Ayuntamiento acordaron revisar la planta de tratamiento de aguas residuales para determinar las acciones necesarias para su rehabilitación.
Por su parte, el director de Obras Públicas municipal, Rubiel Rincón, informó que en Colinas del Camichín se pavimentaron 956 metros lineales de las calles Los Pinos, Cedros, Fidelia, Veterinaria, Barrial, San Sebastián y la vialidad ubicada a un costado del hospital.
Los trabajos incluyeron la instalación de 32 lámparas LED, así como infraestructura hidráulica y sanitaria.
El Alcalde José Paz López Elenes agradeció el respaldo del Gobierno estatal y destacó que las nuevas vialidades permiten mejorar la movilidad de los habitantes y las condiciones de tránsito en el sector.
Al evento asistieron también el Secretario de Administración y Finanzas, Wilfredo Véliz Figueroa; el Secretario de Economía, Diego Aguerrebere Espitia; integrantes del Cabildo y vecinos beneficiados.