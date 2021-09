Inauguran techumbre de usos múltiples en el fraccionamiento Orquídeas, atenderá población de siete colonias

El Gobierno del Estado entregó una techumbre de usos múltiples ubicada en el fraccionamiento Orquídeas, al noroeste de Culiacán en el sector Santa Fe. La obra requirió una inversión de 1.5 millones de pesos y tiene una extensión de 20x30 metros.

“En esta colonia vive mucha gente y no tenían techumbre, no tenían luz, no tenían la seguridad y ahora ya la tienen. Fue una inversión poco más de millón y medio de pesos pero que le da un virage total a que puedan estar practicando, haciendo ejercicio, conviviendo en la tarde, en la mañana, durante el día y antes no se podía por el sol”, expuso el Gobernador Quirino Ordaz Coppel durante su visita en la techumbre.