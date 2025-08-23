$!Inauguran techumbre y entregan viviendas en Chiqueritos, Culiacán

El Gobierno de Sinaloa y de Culiacán inauguraron una serie de obras en la comunidad de Chiqueritos, perteneciente a la sindicatura de Baila en Culiacán. Las autoridades realizaron el acto simbólico de entrega de una techumbre en la cancha de baloncesto de la comunidad, así como 21 acciones de vivienda, un pozo profundo para abasto de agua y baños en la cancha, a los cuales destinaron 10 millones 436 mil 398.40 pesos.





“Con esta posibilidad que nos da una techumbre como esta, aquí vienen las niñas, los niños, los jóvenes en las tardes, en las noches porque también tiene hasta alumbrado”, expuso el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. “Esto es lo que andamos haciendo en los diferentes pueblos de todo Culiacán... Sabemos dónde está Chiqueritos porque nos interesa mucho estar donde está la gente. No se preocupen, ya los encontramos, ya vimos dónde están, lo que necesitan, no están con la necesidad de tener que ir a Culiacán”.





El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, destacó la importancia de fortalecer y mejorar los espacios comunitarios por el bien conjunto de la zona. En ese sentido, puntualizó, deben gozar de las mismas condiciones de vida que las que se tienen en las regiones más habitadas de Culiacán.

“Estas áreas importan mucho porque son áreas comunes, es de la toda la gente. Al que se le hizo una casa, pues es para la familia, pero lo que se hace la techumbre, es para el pueblo, cosas comunales”, dijo Rocha Moya. “La gente que vive en Chiqueritos tiene el mismo derecho de vivir en igual de circunstancias que los que viven en Culiacán”.