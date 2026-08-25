$!Inauguran UAS el Ciclo Escolar 2026-2027; dan la bienvenida a más de 160 mil estudiantes

Con la visión y el compromiso de brindar desarrollo intelectual de calidad a miles de jóvenes, llevar el progreso a todos los rincones del estado y atender el reto de la cobertura universal, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) dio la bienvenida formal al inicio del Ciclo Escolar 2026-2027. “Hoy recibimos a 50 mil nuevos integrantes de la comunidad rosalina, quienes forman parte de una matrícula total que supera los 160 mil estudiantes en todo el estado y en todos los niveles. A todas y todos ellos les auguramos un tiempo de éxito y les ofrecemos un espacio para hacer crecer su talento, aplicar su inteligencia y canalizar su energía”, expresó el Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina. Madueña Molina encabezó la ceremonia acompañado por autoridades de la Administración Central, vicerrectores, dirigentes sindicales y, como invitada especial, la Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.





“La Universidad Autónoma de Sinaloa hoy se encuentra en modo celebración, pues llegan o regresan a sus aulas decenas de miles de jóvenes para seguir cultivando su curiosidad y avanzar hacia nuevos niveles de bienestar... ; en esta nueva Alma Máter encontrarán una formación académica de alto rendimiento, oportunidades para practicar las artes y el deporte, desarrollar su liderazgo estudiantil, emprendedor y cívico, así como vivir experiencias tanto a nivel nacional como internacional”, afirmó. El Rector felicitó a la planta docente y de investigación, destacando que con su labor aumentó considerablemente el número de profesores con reconocimiento de perfil PRODEP y la cantidad de integrantes en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), logros que fortalecen los indicadores de la universidad y garantizan una formación académica de excelencia. Madueña Molina enfatizó que el pasado ciclo escolar estuvo lleno de retos y resultados, pero en unidad los universitarios hicieron frente a una añeja problemática financiera que hoy se encuentra en ruta de gestión hacia una solución definitiva, por lo que agradeció a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a las autoridades de la SEP y de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, se refirió al Programa Institucional Bimodalidad 50/50 para Licenciatura, el cual permitirá continuar brindando cobertura universal. “Este es uno de los retos más valiosos del ciclo escolar que hoy iniciamos y sé que, con las capacidades y la disposición de toda la comunidad, muy pronto estaremos cosechando los frutos de esta innovación educativa”, aseguró.





A la Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, le agradeció su presencia en esta fiesta de la juventud y la educación, y refrendó la disposición de la universidad para trabajar conjuntamente en la transformación del estado y del municipio, así como en la construcción de una cultura de paz desde las aulas. “Este ciclo escolar es una oportunidad para aprender, crecer, descubrir nuevas ideas y forjar amistades que durarán toda la vida. Hagamos de este nuevo periodo una oportunidad para ampliar nuestra aura académica y proyectarla hacia el futuro; les doy la más cordial de las bienvenidas al Ciclo Escolar 2026-2027, deseando a todas y a todos el mayor de los éxitos”, puntualizó. En representación de la comunidad estudiantil, Mariana Acuña Márquez, alumna de la Facultad de Artes, dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso a una institución donde se promueve la cultura y el deporte, se hace ciencia y se respeta la diversidad. “Hoy inicia una de las etapas más transformadoras y difíciles de caminar. Van a tener días retadores, pero también harán amigos para toda la vida y descubrirán de lo que son capaces de hacer; pongan todo su empeño en cada clase, no lo olviden: el futuro de Sinaloa y de México lo hacemos nosotros los jóvenes. Así que aprovechen cada momento, escuchen, aprendan, equivóquense, atrévanse y participen. Bienvenidos a su casa, la Universidad Autónoma de Sinaloa”, expresó Acuña Márquez.