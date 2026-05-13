Incendio en pensión de la FGE fue un accidente y afectó vehículos en desuso: Gobernadora de Sinaloa

El incendio registrado en la pensión de vehículos de la Fiscalía General del Estado, ubicada sobre la carretera a Imala en el sector Los Ángeles, en Culiacán, fue un accidente y no un hecho provocado, afirmó la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

La Mandataria estatal señaló que, de acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, alrededor de 40 vehículos resultaron afectados por el fuego; sin embargo, aclaró que se trataba de unidades que ya se encontraban fuera de operación.

“No fue provocado, fue un accidente”, declaró.

Bonilla Valverde explicó que los automóviles dañados eran vehículos en condición de chatarra, sin funcionamiento y en muchos casos desprovistos de llantas.

“Se informó el día de hoy por la mañana que eran 40 vehículos, pero sí hay que aclarar: eran vehículos ya chatarra, eran vehículos que ya no funcionaban, eran vehículos en los que ya no contaban con llantas, era puro caparazón”, expresó.



