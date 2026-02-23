$!Incertidumbre en la Central de Autobuses de Culiacán: líneas suspenden salidas por violencia

La parálisis en el transporte se hizo evidente en la Central de Autobuses de Culiacán, donde diversas líneas confirmaron la suspensión total de sus salidas hacia el sur del Estado y otros puntos del país, derivado de la situación de violencia que prevalece en la región. En la ventanilla de la línea Élite, el personal informó que por el momento no cuentan con viajes disponibles hacia Guadalajara ni Villa Unión.





De acuerdo con los encargados, la empresa se mantiene bajo la modalidad de previo aviso para retomar sus operaciones, sin que exista una fecha clara para la normalización del servicio debido a la inseguridad. El costo del pasaje a la capital de Jalisco se mantiene en mil 310 pesos bajo promoción, aunque por ahora no se están realizando traslados. Por su parte, en Omnibus de México el panorama es similar y no hay salidas programadas hacia Mazatlán, Villa Unión ni Guadalajara. Los usuarios que han acudido a solicitar boletos se han topado con la cancelación de rutas, confirmando que la conectividad terrestre hacia el sur permanece bloqueada.





