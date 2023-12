“No quiere decir que estemos de acuerdo en todo y qué bueno, no queremos pensamientos homogéneos, para eso es la democracia, lo importante es continuar dialogando, por eso este ejercicio lleva el nombre de ‘Diálogos por la Transformación’. Me siento profundamente orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa de ser mujer y orgullosa de ser mexicana, y vivir esos momentos maravillosos que vive nuestra patria”, agregó.

En este primer encuentro estuvo presente el equipo que conforman los Diálogos por la Transformación: Javier Corral Jurado, ex Gobernador de Chihuahua; Gerardo Esquivel Hernández, ex Gobernador del Banco de México; Omar García Harfuch, ex Secretario de Seguridad en la Ciudad de México; y Altagracia Gómez Sierra, presidenta grupo empresarial PEO.

También Susana Harp, Senadora y presidenta de la Comisión de Cultura; Jorge Marcial Islas Samperio, investigador y académico sobre el cambio climático; David Kersenovich, médico investigador, Premio Nacional de Ciencia; y Lorenzo Meyer Cosío, investigador, Premio Nacional de Ciencias y Artes.

Además de Irma Pineda Santiago, poeta zapoteca, representante de pueblos indígenas en foro de la ONU; Rosaura Ruíz Gutiérrez, ex directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM; Olga Sánchez Cordero, ex ministra y ex Secretaria de Gobernación; Violeta Vázquez, codirectora de Cuadernos de la Lingüística en el Colegio de México; y Arturo Zaldívar, ex ministro.

El equipo también lo conforman José Merino, ex titular de la Agencia de Innovación Pública en Ciudad de México; Diana Alarcón González, coordinadora general de Asesores de la Jefatura de Gobierno; así como la Senadora Ifigenia Martínez y empresarios, académicos, científicos, representantes de la sociedad civil y de medios de comunicación.