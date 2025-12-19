Culiacán
Parque vehicular

Incorpora Fiscalía de Sinaloa 65 unidades para fortalecer labores de investigación

Las unidades serán utilizadas por agentes de investigación, peritos y personal del Ministerio Público en distintas regiones del estado
Daniela Flores |
19/12/2025 14:15
19/12/2025 14:15

Este viernes, la Fiscalía General del Estado entregó 65 vehículos a su personal operativo para fortalecer las labores de investigación en Sinaloa.

Durante el acto de entrega, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo precisó que la inversión asciende a 40 millones de pesos, de los cuales 23 millones 631 mil 352 provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y 16 millones 86 mil 809 del recurso etiquetado en el presupuesto estatal de la dependencia.

Detalló que el nuevo parque vehicular está conformado por nueve patrullas, nueve unidades tipo pick-up, 45 sedanes, una unidad tipo SUV y una grúa, los cuales se incorporan a las áreas sustantivas de la dependencia.

La fiscal señaló que estas unidades buscan mejorar la capacidad operativa de peritos, policías de investigación, agentes del Ministerio Público y facilitadores, al facilitar la atención a víctimas, la realización de diligencias y las labores de investigación en distintos puntos del estado.

Durante este evento también se inauguró el nuevo domicilio de la Vicefiscalía Regional Centro y de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas por Razones de Género, ubicado a un costado de la dependencia en Culiacán.

“Confío en que estas unidades y estos inmuebles que hoy inician su operatividad contribuirán a fortalecer su labor diaria y a consolidar una institución más cercana, más eficiente y más confiable para la sociedad”, destacó.

Añadió que el uso de cada vehículo deberá apegarse a criterios de honestidad y responsabilidad, al tratarse de herramientas destinadas a ofrecer una respuesta institucional más eficiente, profesional y cercana a la ciudadanía.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya destacó que, de manera gradual, se ha fortalecido a la Fiscalía con más recursos humanos, físicos y tecnológicos.

En ese sentido, recordó que recientemente se incorporaron alrededor de 69 nuevos elementos, entre policías de investigación, peritos y agentes del Ministerio Público.

