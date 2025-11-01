Incorpora Sepyc a niños desplazados por la violencia en escuelas de Culiacán y Mazatlán

CULIACÁN._ Niñas y niños desplazados por la violencia en comunidades rurales de Sinaloa han comenzado a incorporarse a escuelas urbanas en municipios como Culiacán y Mazatlán, informó Gloria Himelda Félix Niebla, Secretaria de Educación Pública y Cultura.

Detalló que algunas familias desplazadas de Badiraguato y la sindicatura de Tepuche, Culiacán, han decidido establecerse de manera definitiva en la capital del estado, donde sus hijos ya fueron inscritos en planteles locales.

Felix Niebla indicó que hasta el momento han identificado alrededor de 27 familias desplazadas de Badiraguato, de las cuales cerca de 13 niñas y niños, provenientes de comunidades rurales, ya se integraron al sistema escolar en Culiacán.

“Sí tenemos incorporaciones de algunas familias de Tepuche que ya se van a quedar aquí en Culiacán, sí tenemos de Badiraguato”, dijo.

La funcionaria también señaló que han registrado casos en el sur de Sinaloa, como en Concordia, donde familias desplazadas han decidido asentarse en Mazatlán y sus hijos ya asisten a escuelas en dicho municipio.

“Tenemos incluso familias en el sur de Sinaloa allá en Concordia, que ya decidieron quedarse en Mazatlán y están en un fraccionamiento. Sí, tenemos bastantes niñas y niños que hemos incorporado”.

La titular de la dependencia explicó que, por instrucción estatal, se garantiza el acceso a la educación sin importar si las familias carecen de documentos o materiales escolares.

“Por el solo hecho de que nos manifiesten la voluntad de acceder a la educación, nosotros tenemos que garantizar todo. Si no traen documento, les ayudamos a conseguir los documentos, les ayudamos a que tengan sus uniformes, a que tengan sus útiles escolares y a que a garantizar la incorporación formal en las escuelas”, mencionó.

Sin embargo, Félix Niebla destacó que otras familias en Badiraguato consideran su movilidad como temporal y han optado por mantener a sus hijos inscritos en las escuelas de origen, tomando clases a distancia mientras esperan poder regresar.

“Esos padres nos han manifestado que prefieren seguir estando a distancia en el plantel en el cual se inscribieron al inicio del ciclo escolar, porque su intención no es quedarse aquí, es retornar. Entonces, en ese caso nosotros respetamos y no se les incorpora, pero sí garantizamos que sigan tomando las clases en línea”, explicó la funcionaria.