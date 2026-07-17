Incorporarán 30 nuevos elementos a la Policía Municipal de Culiacán en octubre

CULIACÁN._ En un esfuerzo por mantener y fortalecer el estado de fuerza en Culiacán, en octubre se integrarán 30 nuevos elementos a las filas de la corporación policial del municipio.

La Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal compartió que estos nuevos efectivos se encuentran actualmente en formación en la Universidad de la Policía, preparándose para concluir su adiestramiento en el último trimestre del año.

“En este momento se encuentran 30 elementos que se están haciendo en la Unipol, los cuales egresan en el mes de octubre”, compartió.

La llegada de estos agentes coincide con el proceso de 30 nuevas jubilaciones de elementos que han decidido ejercer su derecho legal tras cumplir con sus años de servicio.

La Presidenta Municipal enfatizó que las bajas recientes se dan dentro de un marco de estricta legalidad, respetando los años de labor de los policías salientes.

“Nosotros hemos mantenido siempre aperturada la propuesta o la convocatoria para la integración de nuevos elementos”, señaló.

Con el egreso programado para octubre se busca equilibrar la operatividad de la corporación y garantizar que la vigilancia en las calles no se vea afectada por los retiros del personal veterano.