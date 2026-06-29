Incrementan 33% los accidentes de motocicleta en Culiacán durante 2026: Cruz Roja

La delegación local de la Cruz Roja ha reportado un incremento significativo en la siniestralidad vial relacionada con motocicletas, registrando un aumento del 33 por ciento durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Omar López Oseguera, coordinador local de socorros, compartió que de enero a junio de 2025 se contabilizaron 456 servicios de este tipo y la cifra se elevó a 607 atenciones en el presente año.

“Entonces hay un 33 por ciento de accidentes más que el año pasado”, compartió López Oseguera.

Este repunte en los percances se atribuye principalmente a la normalización de las actividades presenciales en escuelas y centros de trabajo, lo que ha generado un mayor flujo de personas y vehículos en la vía pública tras los periodos de confinamiento o trabajo remoto.

“Acuérdese que las escuelas también estuvieron haciendo actividades, pero en casa, hoy no, hoy todas las personas salen a trabajar y salen a realizar sus labores normales”, señaló.

Los datos estadísticos de la institución señalan que los hombres jóvenes, en un rango de edad de entre 23 y 30 años, son quienes protagonizan con mayor frecuencia estos incidentes.

A pesar de la relevancia de los accidentes de tránsito, la Cruz Roja informó que las enfermedades diversas constituyen la primera causa de atención en el municipio.

Hasta la fecha se han registrado 462 servicios relacionados con padecimientos respiratorios, diabetes y otras patologías, afectando de manera recurrente a personas de la tercera edad que se encuentran postradas en cama.

Como segundo factor de emergencia se ubican las caídas, con un total de 579 reportes atendidos.

Estas situaciones ocurren mayoritariamente dentro del hogar, involucrando a adultos mayores en escaleras, aunque también se presentan casos de ciudadanos que sufren percances al descender del transporte público o caminar por la calle.

La benemérita institución, que cubre más del 90 por ciento de las emergencias en Culiacán, enfatizó que el uso del casco ha sido determinante para evitar que las lesiones en motociclistas deriven en consecuencias fatales o discapacidades de por vida, como los traumatismos craneoencefálicos.

No obstante, recalcaron la necesidad de fortalecer la educación vial, instando a los conductores a no exceder los límites de velocidad y evitar transportar a más de una persona por unidad.

Finalmente, recordaron a la ciudadanía que el servicio opera de manera ininterrumpida las 24 horas del día durante todo el año.

Se exhorta a la población a solicitar apoyo prehospitalario o el envío de ambulancias exclusivamente a través de la línea de emergencias 911 para garantizar una respuesta inmediata por parte de los cuerpos de auxilio.