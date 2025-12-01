Incrementan quejas por abusos de autoridad de fuerzas federales en Sinaloa tras crisis de violencia: CEDH

Desde que estalló la crisis de violencia en Sinaloa por la confrontación interna del crimen organizado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha registrado un aumento en las quejas por presuntos abusos de autoridad cometidos por elementos de seguridad federal, informó Óscar Loza Ochoa, presidente del organismo.

Explicó que la mayoría de los señalamientos se concentran en la zona centro del estado, principalmente en los municipios de Culiacán y Navolato. Sin embargo, indicó, hay casos no contabilizados porque las víctimas optan por no denunciar por temor a represalias.

“Sí ha habido un incremento. Lo que sí, hemos visto que también es que alguna gente inhibe de presentar denuncia, en la idea de no haberse envuelto en cosas más complicadas”.

“Allí ha habido sobre todo allanamientos que la gente ha denunciado y el trato, a la hora de tener el contacto con ciudadanos”, expuso.

Aunque estas quejas son recibidas por el organismo estatal, estas son canalizadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos al ser competencia federal.

De acuerdo a sus cifras, tan solo en octubre y noviembre han canalizado siete quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional, cinco contra la Secretaría de Marina y cuatro contra la Guardia Nacional.

Entre los casos recientes mencionó una denuncia en Navolato, donde habitantes acusan que elementos federales entraron a una vivienda y presuntamente sustrajeron bienes.

“Entraron a una casa y lo que dice la gente, incluso que hubo sustracción de algunos bienes y por otra parte puede ser que hasta el aseguramiento, ellos señalan que pues tiene un trabajo como todo el mundo y que su manera honesta de vivir no tiene por qué poner en duda la propiedad y cosas por el estilo”, relató.

Ante ello, llamó a no dejar pasar ningún abuso.

“Nosotros sí haríamos la invitación para que no dejen pasar nada porque pues el regreso a la paz también depende mucho de que el trabajo que haga la autoridad sea precisamente el que establece nuestro marco legal”, subrayó.

El presidente de la CEDH indicó que durante su administración la CNDH no ha emitido alguna recomendación por estos hechos.

“No en mi estancia aquí todavía. Ha habido en administraciones anteriores, estatales, un diálogo al respecto, incluso habíamos llegado a acuerdos”.

Reiteró el llamado a confiar en los mecanismos de queja de la CEDH, que se resguarda la identidad de quienes denuncian para evitar riesgos.

“Nosotros, recibimos las quejas y hay pues la secrecía que debe haber al respecto la idea de no poner en riesgo a quien presente una queja con nosotros, que en eso tengan plena confianza”, subrayó.

Previo al estallido de la guerra interna del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024 e incluso durante el conflicto miles de elementos de seguridad federal han sido desplegados en el estado para atender la situación.