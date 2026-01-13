Incremento en costo del Malecón Nuevo abre cuestionamientos de transparencia: Iniciativa Sinaloa

El incremento en el costo del proyecto del Malecón Nuevo margen izquierdo, derivado de obras adicionales, ha generado cuestionamientos sobre la planeación, el ejercicio de los recursos públicos y el cumplimiento de los estándares de transparencia establecidos en la ley, señaló la organización Iniciativa Sinaloa.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, señaló que es necesario exigir rendición de cuentas sobre los convenios modificatorios que han elevado el presupuesto de la obra, así como revisar a detalle los contratos, los catálogos de conceptos y las empresas proveedoras involucradas.

“Aquí es importante exigir rendición de cuentas en cuanto a los convenios modificatorios: saber en manos de qué empresas y proveedores se están quedando estos contratos y revisar el catálogo de conceptos para verificar si las obras presentan sobrecostos”, expuso.

De acuerdo con León Fontes, el incremento en el costo del proyecto resulta excesivo y apunta a problemas en la planeación de la obra.

“El incremento es excesivo y habla de una mala planeación o incluso de una falta de planeación, que ha sido una constante del gobierno actual al ejecutar obras sin una planeación previa, lo cual no ayuda a las finanzas públicas”, señaló.

Esta semana Noroeste publicó que el proyecto del Malecón margen izquierdo del Río Culiacán, con una inversión inicial de 667 millones de pesos, ha registrado un aumento de 130 millones de pesos debido a nuevas licitaciones publicadas por la Secretaría de Obras Públicas.

Estas licitaciones, que incluyen trabajos complementarios y conexiones entre tramos, han elevado el costo total de la obra a 797 millones 551 mil 609.33 pesos.

En ese contexto, Marlene León Fontes recordó que el Gobierno del Estado cuenta con un crédito autorizado por 4 mil 500 millones de pesos, cuya aprobación se dio sin un análisis exhaustivo de los proyectos que serían financiados con esos recursos.

“Hoy tenemos un megacrédito de 4 mil 500 millones de pesos que se aprobó al vapor y a la improvisación, y después ocurre lo que estamos viendo: obras que incrementan constantemente su costo, sin que se conozcan con claridad los argumentos para elevarlos”, indicó.

La directora de Iniciativa Sinaloa enfatizó que los incrementos recurrentes en el costo de las obras públicas requieren una explicación clara y documentada, especialmente cuando se trata de proyectos emblemáticos por su magnitud y por el impacto que tienen en las finanzas estatales.

En ese sentido, consideró indispensable que se haga pública toda la información relacionada con la ejecución del Malecón Nuevo, tal como lo establece la normatividad vigente.

“Por eso es importante exigir transparencia en los contratos: conocer quiénes son las empresas proveedoras, evitar conflictos de interés y sobrecostos”, afirmó.

León Fontes subrayó que los estudios previos, las estimaciones de obra y los contratos deben estar disponibles en plataformas oficiales como Compranet, ya que se trata de información que por ley debe ser pública.

“Los estudios previos, las estimaciones y la información en Compranet deben ser públicas. Para una obra tan emblemática y de esta magnitud, se debe cumplir con los estándares mínimos de transparencia que marca la ley”, apuntó.

El Malecón Nuevo forma parte de un conjunto de proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno del Estado, cuyo financiamiento ha sido respaldado con recursos obtenidos a través de deuda pública.