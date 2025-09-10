$!Incremento planteado a agricultura en Paquete Económico 2026 es insuficiente: Unidad Campesina

El incremento planteado para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México para el 2026 es insuficiente, señaló la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina en Sinaloa.

El secretario general del organismo, Agustín Espinoza Laguna, señaló que es urgente que la Cámara de Diputados modifique e incremente dicho presupuesto.

“Apelamos a la sensibilidad y compromiso de las y los legisladores para garantizar la seguridad alimentaria de la nación y atender la urgente necesidad del campo mexicano”, expuso.