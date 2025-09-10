$!Incremento planteado a agricultura en Paquete Económico 2026 es insuficiente: Unidad Campesina

El incremento planteado para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México para el 2026 es insuficiente, señaló la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina en Sinaloa.
El secretario general del organismo, Agustín Espinoza Laguna, señaló que es urgente que la Cámara de Diputados modifique e incremente dicho presupuesto.
“Apelamos a la sensibilidad y compromiso de las y los legisladores para garantizar la seguridad alimentaria de la nación y atender la urgente necesidad del campo mexicano”, expuso.
Explicó que el aumento de 6.2 por ciento destinado a la Sader, realmente significa una disminución si se considera que la inflación proyectada es del 7 por ciento.
Aunado a ello, advirtió, el campo enfrenta adversidades como la caída histórica en los precios de granos básicos, la competencia desleal de importaciones subsidiadas y la baja disponibilidad de agua en presas, pese a las lluvias de la presente temporada de precipitaciones en la entidad.
El líder campesino propuso fortalecer los precios de garantía conforme a los costos reales de producción; establecer un seguro catastrófico universal de ejecución inmediata; aprobar un paquete integral de apoyo ganadero con subsidios al forraje; destinar recursos específicos para la gestión de riesgos; y vincular el presupuesto de sanidad con una apertura comercial efectiva.