Industria en Culiacán resiste entre la recesión y la inseguridad: Canacintra

CULIACÁN._ A pesar de enfrentar un panorama marcado por una ligera recesión y los constantes desafíos en materia de seguridad, la industria en Culiacán se mantiene operativa, aunque bajo ajustes estratégicos para sobrevivir al actual trimestre, informó la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en la capital sinaloense.

Luis Arturo Gaxiola Sanz, presidente de Canacintra Culiacán, señaló que la industria no ha dejado de trabajar, algunos afiliados han tenido que implementar limitaciones en sus operaciones, tales como el ajuste de horarios y turnos de trabajo para mantener la eficiencia operativa.

“Cuando iniciamos el tema de los robos de vehículos en las carreteras, sí fue un tema que impactó mucho, sobre todo la movilización y también el tema de la cadena de abasto”, enfatizó.

Los sectores más golpeados, señaló, son los pequeños productores y comercios locales, quienes dependen directamente del flujo de efectivo diario.

En contraste, las empresas medianas y grandes han logrado sostenerse gracias a que sus mercados no son meramente locales, sino nacionales e internacionales, aunque reconoció que las ventas regionales sí han sufrido una afectación considerable.

“Lo importante es mantener las empresas abiertas, no cerrar”, compartió.

Gaxiola Sanz también advirtió que el cierre de una unidad económica no solo afecta al empresario, sino que impacta a toda la cadena de valor, desde colaboradores hasta proveedores y clientes.

Uno de los temas más sensibles para el sector ha sido el robo de unidades en carreteras, particularmente en el trayecto Culiacán-Mazatlán, situación que al inicio del conflicto impactó severamente la movilización y la cadena de abasto.

El presidente de Canacintra puntualizó que el robo de vehículos sigue siendo una problemática vigente dentro de la ciudad de Culiacán, afectando tanto el patrimonio familiar como la operatividad de las empresas que dependen de autos utilitarios para sus rutas.

Ante esto, reveló que desde la Intercamaral se impulsa una propuesta legislativa para que los ciudadanos que logren recuperar un vehículo robado queden exentos del pago de multas, recargos y costos de arrastre.

“Es doblemente victimizar a la población. Después del susto y de perder un patrimonio, tener que pagar por recuperarlo es algo que debemos cambiar legislativamente para ayudar realmente a la gente”, sentenció.

Respecto a las denuncias por cobro de piso, el presidente de Canacintra aclaró que, hasta el momento, no han documentado casos de extorsión real presencial en los negocios.

No obstante, alertó sobre un incremento en las extorsiones telefónicas realizadas por personas ajenas al estado que se aprovechan de la sensibilidad y el estado de alerta de los empresarios.

“Ni siquiera es gente de aquí. Se hacen pasar por cárteles o incluso por el Gobierno federal para amedrentar. Es vital que los empresarios se acerquen a la cámara o a las autoridades para descartar si es un riesgo real o ficticio”, explicó.

Finalmente, el dirigente empresarial hizo un llamado al gobierno para fortalecer a los cuerpos policiales y garantizar la tranquilidad necesaria para la inversión. Asimismo, invitó a los productores de todos los tamaños a acercarse a Canacintra para recibir respaldo ante situaciones normativas o de inseguridad.

“Solamente trabajando tenemos una estabilidad económica. Necesitamos respaldar a esta comunidad empresarial para beneficio de todos”, concluyó.