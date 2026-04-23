Industriales buscan apoyo de Gobierno para evitar aumento en el precio del kilo de tortilla en Sinaloa

La Federación de la Industria de la Masa y la Tortilla en Sinaloa busca apoyos del Gobierno del Estado para evitar un aumento en el precio del kilo de tortilla, ante el encarecimiento de insumos y costos de operación.

Rafael Uriarte, líder del organismo, explicó que el reciente incremento en el precio de la harina, de 450 pesos por tonelada el pasado 15 de abril, complicó aún más la situación del sector.

A este aumento, dijo, se suman otros gastos como la electricidad, los salarios, impuestos y el mantenimiento de maquinaria, lo que ha reducido sus márgenes de ganancia.

Actualmente, indicó, el kilo de tortilla se vende entre 26 y 28 pesos en Sinaloa, precio que se ha mantenido por más de dos años.

Sin embargo, Uriarte advirtió que sostenerlo dependerá de que reciban apoyo de las autoridades.

Entre las principales solicitudes, precisó, está el respaldo para instalar paneles solares, ya que el gasto mensual de luz en una tortillería puede ir de 5 mil a 8 mil pesos.

Con este tipo de apoyo, aseguran, el costo se reduciría de forma considerable.

“No podría ahorita informarle cuál sería el impacto en los próximos días sobre el precio porque pues hay algo que estamos pidiendo a las autoridades, unos apoyos para poder seguir sosteniendo el precio como que nos apoyen para poner paneles solares en los negocios”.

“Ahorita en una tortería se gasta de 5 a 8 mil pesos de luz en los recibos que nos está llegando y pues ya teniendo los paneles solares que el gobierno nos apoye y una vez terminándolo pagar, pues ya llegan los recibos de 150 a 180 pesos los recibos”, señaló.

También plantean la necesidad de renovar maquinaria, pues muchas de las que utilizan actualmente son obsoletas y consumen más energía.

“Son máquinas obsoletas que gastan mucha luz, mucha energía y ahorita la máquina moderna pues que están saliendo ahorita pues tienen un ahorro hasta de un 30 por ciento en luz y en gas y entonces esto sí sí nos ayudaría mucho que el gobierno Federal nos apoyara”, resaltó.

El dirigente adelantó que la próxima semana buscarán reunirse con autoridades estatales, como la Secretaría de Economía, para exponer la situación y solicitar medidas que les permitan evitar un incremento al precio.

“Nosotros somos los primeros que no deseamos un incremento al precio de la tortilla. Lo rechazamos fuertemente. ¿Por qué? Porque eso nos baja la venta en el mostrador y aparte que sí castiga a la gente que menos tiene”.

Además, advirtió que el sector enfrenta una sobreoferta, con más de 2 mil tortillerías en el estado, lo que reduce las ventas entre negocios, aunado a la competencia informal en la vía pública.

Uriarte insistió en que un aumento en el precio afectaría tanto a los consumidores como a los propios productores, ya que provocaría una caída en las ventas.

Alertó que la situación ya ha generado cierres pues el año pasado bajaron la cortina 59 negocios en Sinaloa, mientras que en lo que va de este año ya se han registrado algunos más.

“A nivel estado tuve un reporte de 59 negocios que se cerraron porque ya no era costeable, ya no ya no era rentable. El año pasado. Ahorita en estos tres meses, cuatro que ya van, pues realmente tenemos un reporte de tres negocios aquí en Culiacán que han cerrado porque pues no se pueden sostener, no pueden pagar los empleados, no pueden pagar la renta, pues sabemos la situación que prevalece, no nomás en el giro tortillero, sino en casi en la mayor parte de los giros de los negocios les ha bajado la venta”.