$!Industrias culturales, estrategia clave para empresas y desarrollo económico: especialista

CULIACÁN._ Las industrias culturales, todas aquellas actividades donde la creatividad se convierte en bienes o servicios, como el arte, el cine, el diseño o la música, se perfilan hoy como un eje estratégico para el desarrollo económico y la responsabilidad social empresarial, afirmó la especialista Claudia Santa-Ana Zaldívar. Durante la conferencia “Industrias Culturales, elemento clave de la responsabilidad social de las empresas”, este jueves en Culiacán, explicó que este sector abarca un amplio conjunto de actividades: desde las artes visuales y escénicas, la artesanía y la gastronomía, hasta los medios audiovisuales, el diseño, los videojuegos y la producción editorial. En términos sencillos, dijo, se trata de convertir ideas creativas en productos o servicios que no solo tienen valor cultural, sino también económico.

La especialista subrayó que, pese a su relevancia, en México aún falta reconocer plenamente esta dimensión económica de la cultura. Apuntó que oficialmente en México aporta cerca del 3 por ciento del Producto Interno Bruto y estimaciones internacionales señalan que podría alcanzar hasta el 6 por ciento, debido a que muchas actividades no se contabilizan. Mientras que en Sinaloa, dijo, representa un 2.1 por ciento del PIB. “La economía creativa está ocupando el segundo lugar por encima de industrias, como en la construcción, la minería, la agricultura o el transporte y en México... se está generando 2, casi 3 por ciento de aportación al PIB”, subrayó. “En México, en general, nos ha faltado todavía detonar mecanismos para atenderla en la dimensión económica de la cultura”, señaló. En ese sentido, destacó que la economía creativa, basada en el conocimiento, la innovación y la propiedad intelectual, es uno de los sectores con mayor crecimiento a nivel global, con un fuerte impacto en la generación de empleo, especialmente entre jóvenes. “La economía cultural y creativa, fíjense nada más, está aportando en este momento de acuerdo con datos de organismos internacionales... está empleando a 30 millones de jóvenes en el mundo”, resaltó.