$!Industrias culturales, estrategia clave para empresas y desarrollo económico: especialista

CULIACÁN._ Las industrias culturales, todas aquellas actividades donde la creatividad se convierte en bienes o servicios, como el arte, el cine, el diseño o la música, se perfilan hoy como un eje estratégico para el desarrollo económico y la responsabilidad social empresarial, afirmó la especialista Claudia Santa-Ana Zaldívar.
Durante la conferencia “Industrias Culturales, elemento clave de la responsabilidad social de las empresas”, este jueves en Culiacán, explicó que este sector abarca un amplio conjunto de actividades: desde las artes visuales y escénicas, la artesanía y la gastronomía, hasta los medios audiovisuales, el diseño, los videojuegos y la producción editorial.
En términos sencillos, dijo, se trata de convertir ideas creativas en productos o servicios que no solo tienen valor cultural, sino también económico.
La especialista subrayó que, pese a su relevancia, en México aún falta reconocer plenamente esta dimensión económica de la cultura.
Apuntó que oficialmente en México aporta cerca del 3 por ciento del Producto Interno Bruto y estimaciones internacionales señalan que podría alcanzar hasta el 6 por ciento, debido a que muchas actividades no se contabilizan.
Mientras que en Sinaloa, dijo, representa un 2.1 por ciento del PIB.
“La economía creativa está ocupando el segundo lugar por encima de industrias, como en la construcción, la minería, la agricultura o el transporte y en México... se está generando 2, casi 3 por ciento de aportación al PIB”, subrayó.
“En México, en general, nos ha faltado todavía detonar mecanismos para atenderla en la dimensión económica de la cultura”, señaló.
En ese sentido, destacó que la economía creativa, basada en el conocimiento, la innovación y la propiedad intelectual, es uno de los sectores con mayor crecimiento a nivel global, con un fuerte impacto en la generación de empleo, especialmente entre jóvenes.
“La economía cultural y creativa, fíjense nada más, está aportando en este momento de acuerdo con datos de organismos internacionales... está empleando a 30 millones de jóvenes en el mundo”, resaltó.
Uno de los ejes centrales de la exposición de Santa-Ana Zaldívar fue la relación entre cultura y empresa.
En ese sentido, afirmó que las industrias culturales pueden convertirse en un aliado estratégico para fortalecer la responsabilidad social empresarial, al generar beneficios tanto económicos como sociales.
Entre ellos, mencionó el posicionamiento de marca, la conexión con nuevos públicos, la innovación en productos y servicios, así como el fortalecimiento del entorno social donde operan las empresas.
Además, señaló que muchas compañías ya realizan acciones vinculadas a la cultura, pero sin identificarlas como parte de su estrategia, por lo que llamó a visibilizar y potenciar estas prácticas.
Santa-Ana Zaldívar también enfatizó la necesidad de dejar atrás modelos tradicionales como el patrocinio aislado y avanzar hacia esquemas de colaboración más integrales entre el sector cultural y la iniciativa privada.
“No todo puede venir de gobierno, hay que quitarnos la idea también de esas políticas culturales que luego parecen más bien asistencialistas... hay que romperla y vincular la posibilidad de que nuestro trabajo creativo, pues se vincule precisamente a las empresas y a otros sectores”, sostuvo.
La especialista destacó que la cultura es un componente transversal del desarrollo sostenible, al incidir en lo social, lo económico y lo ambiental, por lo que su integración en las estrategias empresariales resulta cada vez más necesaria.
“Las empresas no solamente son agentes económicos, sino que también llegan a ser ciudadanos corporativos, con responsabilidades social y en lo político”.
“La recomendación es resituar la relación empresa-cultura, es decir, traer la cultura y la creatividad de la periferia, de donde está allá coexistiendo con el sector económico, traerlo de la periferia, al centro de la gestión de empresarial con un enfoque bien importante: ganar, ganar”, concluyó.
La conferencia fue la actividad inaugural del Primer Seminario de Economía Cultural y Creativa Sinaloa 2026.
Este seminario se desarrollará durante el año con mesas mensuales sobre temas como música, turismo, gastronomía, diseño y producción artística.
El objetivo es fortalecer el vínculo entre cultura, empresa y desarrollo económico en Sinaloa.