CULIACÁN._ El Instituto Nacional Electoral no prohibirá que la ciudadanía ingrese con teléfonos celulares a las casillas durante la jornada electoral del domingo 2 de junio.

Esta medida fue reiterada a partir de que el Consejo General del INE negó la solicitud del Partido de la Revolución Democrática de prohibir el uso de celulares dentro de las casillas el día de elecciones para evitar coacción durante la emisión del voto, ya que eso limitaría el derecho al voto.

No obstante, el Consejo sí aprobó la creación de carteles en los que advierten que coaccionar el voto es un delito electoral.

El cartel que estará visible en los lugares de votación dice: “Si alguien te da dinero o amenaza para votar por un candidato o candidata, comete un delito. Denúncialo”.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, José Guadalupe Güicho, señaló que la decisión de no restringir los celulares en las casillas electorales derivó del hecho de que no se puede sobreponer el derecho de la ciudadanía por encima del interés de alguien en particular.

“Pero, al final de cuentas, hay criterios ya de los tribunales de que es algo personal, es decisión del ciudadano, entonces nosotros no podemos restringirle el acceso a una casilla nada más porque no quieren dejar su celular”, dijo.

“En el proceso anterior, 2018-2021 ya no se tomó ese tipo de acuerdos, porque al final de cuentas es algo personal de la persona, es algo privado de ellos”.

Asimismo, a tres días de los comicios, el INE ha emitido dos comunicados desmintiendo información compartida por redes sociales en las que afirman que restringirán el ingreso por uso de celulares en las casillas.

“#ElINEInforma que la ciudadanía cuenta con plena libertad de ingresar a las casillas con sus teléfonos celulares. Es #FALSO que no lo pueda hacer”, señala.

“Sobre un supuesto mensaje SMS informando que el INE autorizó sanciones a quienes tomen fotos de su voto, el #INEInforma que no ha aprobado ninguna sanción al respecto”, se lee en ambos comunicados.