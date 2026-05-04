INE Sinaloa anuncia calendario de atención de Módulos Itinerantes del 4 al 8 de mayo

Con el objetivo de garantizar que toda la ciudadanía sinaloense cuente con los medios necesarios para obtener su identificación oficial y ejercer su derecho al voto, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa dio a conocer el itinerario de sus ocho Módulos de Atención Ciudadana itinerantes para el periodo del 4 al 8 de mayo de 2026.

Estas unidades móviles están diseñadas para acercar los servicios del Registro Federal de Electores a aquellas poblaciones que no cuentan con un módulo fijo, facilitando que los ciudadanos realicen trámites de inscripción al padrón, actualización de datos, renovación por pérdida de vigencia o reposición por robo o extravío.

Para realizar cualquier trámite, el personal del instituto recordó que es indispensable presentar tres documentos originales, sin tachaduras ni enmendaduras, siendo el acta de nacimiento, una identificación con fotografía vigente y un comprobante de domicilio reciente en un horario de las 08:00 a 15:00 horas.

En caso de que el interesado no cuente con la identificación o el comprobante de domicilio, el INE permite la presentación de dos testigos.

El primero de ellos deberá estar inscrito en el mismo municipio del solicitante, mientras que el segundo basta con que tenga su credencial registrada en la misma entidad federativa, en este caso, Sinaloa.

Mantener la credencial actualizada es fundamental, ya que, además de ser el instrumento para participar en las elecciones, funciona como el principal documento de identidad con validez nacional.

A continuación, se detalla el recorrido que realizarán los módulos durante esta semana:

Lunes 4 de mayo

Concordia: Presidencia municipal entre las calles Salomé Vizcarra y Benito Juárez.

Topolobampo, Ahome: Sindicatura de la Comandancia.

Caimanero, Mocorito: En la calle Miguel Hidalgo, a una cuadra de la iglesia católica.

Leopoldo Sánchez Celis, Angostura: En el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, a un lado de la secundaria de la localidad.

Mochicahui, El Fuerte: En la Biblioteca Digital.

Juan José Ríos: En el Icatsin.

Cosalá: En la Casa de la Cultura.

Sanalona, Culiacán: A un costado del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Educación Media Superior a Distancia 77.

Miércoles 6 de mayo

Concordia: Presidencia municipal.

Ahome: En Sindicatura entre las calles Benito Juárez y Constitución.

Pericos, Mocorito: En las nuevas oficinas de la Sindicatura.

Colonia Agrícola Independencia, Angostura: A un costado del Desarrollo Integral de la Familia.

Charay, El Fuerte: En la Biblioteca Digital.

Juan José Ríos: En el Icatsin.

San Ignacio: En la Casa de la Cultura.

Limón de los Ramos, Culiacán: Calle Poniente tres.

Jueves 7 de mayo

Concordia: Presidencia municipal.

Ahome: En Sindicatura.

Pericos, Mocorito: En las nuevas oficinas de la Sindicatura.

Gustavo Díaz Ordaz, Angostura: En la calle Adolfo López Mateos.

San Blas, El Fuerte: En la Biblioteca Pública.

Juan José Ríos: En el Icatsin.

Coyotitán, San Ignacio: Calle 3, entre Constitución y Vicente Guerrero.

Villa Adolfo López Mateos, Culiacán: En el bulevar Antonio Rosales.

Viernes 8 de mayo

Villa Unión, Mazatlán: Comisariado Ejidal entre el bulevar Niños Héroes y calle Leandro Valle.

Ahome: En Sindicatura.

Pericos, Mocorito: En las nuevas oficinas de la Sindicatura.

Angostura: Entre el Ayuntamiento Municipal y la Escuela Primaria Adolfo López Mateos.

Adolfo López Mateos, El Fuerte: En la Biblioteca Pública.

Juan José Ríos: En el Icatsin.

Estación Dimas, San Ignacio: En la Casa Ejidal.

Villa Adolfo López Mateos, Culiacán: en el bulevar Antonio Rosales.