A menos de dos semanas para que sean las votaciones de este 2 de junio, el titular del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, señaló que el organismo sabe que hay un operativo de seguridad por los diferentes órdenes de Gobierno, pero desconoce los detalles.

“Sí hemos platicado en la mesa de seguridad del antecedente de 2021, nunca visto en nuestro estado y sí existe la preocupación de que no debe volver a ocurrir. A veces a mí me explican algunas cosas pero yo la verdad no manejo términos de seguridad y confío en que ellos van a hacer lo que se debe hacer para que no se repita esa historia”, declaró.

En las elecciones de 2021, cuando la ciudadanía eligió alcaldías y la Gubernatura de Sinaloa, se registraron atentados contra las instalaciones donde fueron instaladas casillas electorales. Entre los actos hubo robo de papelería electoral a cargo de civiles armados, o secuestro de al menos nueve operadores electorales, tanto del PRI como de Morena.

Ante la anunciada visita a Sinaloa del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador este domingo 26 de mayo, en vísperas de la jornada electoral para supervisar el sistema de salud, Ruelas Miranda dijo en Noticiero Noroeste que el mandatario ha recibido por lo menos 30 amonestaciones del INE, pero quien valora si sus visitas constituyen actos de campaña será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto del cierre de las campañas, el funcionario explicó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que tres días antes de la jornada electoral los partidos, candidatos y candidatas ya no pueden hacer llamados expresos al voto de forma pública, es decir, mítines, volanteos o eventos masivos.

“Cualquier manifestación pública, no importa donde se dé, si se da después de ese periodo podría constituir un acto de campaña”, expresó en referencia a las redes sociales.

Asimismo, recordó que en 2021, influencers que hicieron publicaciones a favor del Partido Verde Ecologista de México cuando había veda electoral, fueron multados, debido a que tenían una intención y estaban percibiendo un ingreso.