$!Inegi confirma cifras de Noroeste: Fiscalía de Sinaloa reportó menos muertes violentas en 2025

Las cifras que la Fiscalía de Sinaloa ha presentado sobre los homicidios dolosos en la entidad han sido menores a las que ha documentado el Inegi.
Y el dato confirma lo que ha publicado Noroeste a lo largo de la crisis de violencia en la entidad: más homicidios dolosos que los que reporta y suma la Fiscalía de Sinaloa.
En el reporte de las Estadísticas de Defunciones Registradas durante 2025, el organismo señala que en la entidad se registraron mil 966 muertes violentas, las cuales se enmarcan en la crisis de violencia generada por la disputa de grupos de la delincuencia organizada.
Estas cifras, son cercanas a la documentación que ha hecho Noroeste a lo largo de esta crisis, que suma mil 936 muertes violentas.
Pero la Fiscalía de Sinaloa ha reportado una cifra menor, de mil 729 casos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó este martes las Estadísticas de Defunciones Registradas de 2025.
La actualización que ha presentado el Inegi este martes 10 de noviembre, confirma algo que en Noroeste se ha documentado desde que la disputa criminal comenzó: las muertes violentas en Sinaloa son más que las que reporta la estadística oficial de la Fiscalía de Sinaloa.
En materia de homicidios, la cifra para Sinaloa se ajustó de mil 805 a mil 966, una variación de 161 muertes violentas más, que representa un 8.9 por ciento.
En Noroeste, con un registro diario que se alimenta de fuentes oficiales y cobertura en el territorio, se contaron mil 936 muertes violentas en 2025, 30 casos menos que el reporte oficial del Inegi, pero la cifra es más cercana al dato que tiene el Inegi, que la información que maneja la Fiscalía de Sinaloa.