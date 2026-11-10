$!Inegi confirma cifras de Noroeste: Fiscalía de Sinaloa reportó menos muertes violentas en 2025

Las cifras que la Fiscalía de Sinaloa ha presentado sobre los homicidios dolosos en la entidad han sido menores a las que ha documentado el Inegi.

Y el dato confirma lo que ha publicado Noroeste a lo largo de la crisis de violencia en la entidad: más homicidios dolosos que los que reporta y suma la Fiscalía de Sinaloa.

En el reporte de las Estadísticas de Defunciones Registradas durante 2025, el organismo señala que en la entidad se registraron mil 966 muertes violentas, las cuales se enmarcan en la crisis de violencia generada por la disputa de grupos de la delincuencia organizada.

Estas cifras, son cercanas a la documentación que ha hecho Noroeste a lo largo de esta crisis, que suma mil 936 muertes violentas.