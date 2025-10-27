INEGI levanta la Encuesta Intercensal 2025 en Sinaloa; resultados se darán en 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realiza en Sinaloa la Encuesta Intercensal 2025, un ejercicio estadístico que tiene como objetivo actualizar la información sobre población y vivienda a mitad del período entre censos.

Este ejercicio se realiza entre el Censo de Población y Vivienda 2020 y el próximo que se llevará a cabo en 2030. La coordinadora estatal del INEGI en Sinaloa, Leonor Scott Molina, explicó que la diferencia entre la actual encuesta y un censo es que en el ejercicio de encuesta se elige a una muestra de la población, previamente determinada por métricas estadísticas.

En el estado se levantarán 135 mil 832 encuestas distribuidas en los 20 municipios, tanto en zonas urbanas como rurales. La cobertura abarca 87 localidades urbanas y cerca de 2 mil 400 áreas rurales, con la participación de 836 trabajadores, entre entrevistadores, supervisores, jefes de área, coordinadores municipales y personal técnico y administrativo.

“Estamos haciendo la captación en todo el estado con más de 800 personas. Son quienes visitan las viviendas, los responsables de área, los coordinadores municipales y de zona, además de cartógrafos e informáticos. Es un trabajo amplio y detallado”, señaló la coordinadora.

El levantamiento inició el 6 de octubre y concluirá el 14 de noviembre. Los resultados preliminares se esperan para el mes de septiembre de 2026, cuando se difundirán simultáneamente en todo el país.

¿Qué mide la encuesta?

La encuesta busca obtener información sobre el número de habitantes, características de las viviendas, niveles de estudio, empleo, movilidad y migración.

También incluye preguntas sobre pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes, lengua hablada, condiciones de acceso a servicios básicos y formas de traslado a centros de trabajo o escuelas.

“Nos interesa conocer cómo ha evolucionado la población desde 2020. Por ejemplo, si una vivienda tenía dos cuartos y ahora tiene tres, si las familias han crecido o disminuido, o si las personas han cambiado de residencia por motivos de trabajo, estudio, salud o seguridad”, explicó la titular del INEGI en Sinaloa.

Esta información, agregó, permitirá al gobierno y a la iniciativa privada diseñar políticas públicas, programas sociales y estrategias de desarrollo con base en datos actualizados, a investigadores a realizar estudios, a la iniciativa privada para tomar decisiones y a la ciudadanía en general a tener noción del comportamiento de su entorno y sociedad.

“Los resultados sirven tanto a las autoridades como a los académicos y empresarios, porque muestran cómo está distribuida la población, cuáles son las edades predominantes y cómo cambia la dinámica demográfica en cada municipio”, añadió.

Identificación del personal y seguridad de los datos

El personal del INEGI que visita los hogares porta un chaleco, gorra y credencial con código QR, los cuales pueden verificarse escaneando el código o ingresando el nombre y número de credencial en la página www.inegi.mx. También se puede confirmar su identidad llamando al número gratuito 800 111 46 34.

La coordinadora subrayó que las entrevistas se realizan mediante dispositivos móviles con un cuestionario digital y que toda la información capturada se envía encriptada a las oficinas centrales del instituto, garantizando la confidencialidad de los datos.

“El cuestionario no pide información personal sensible. No se solicita CURP, RFC, número de cuenta bancaria, afiliación política ni datos de seguridad social. Solo se pregunta, por ejemplo, si el centro laboral ofrece atención médica, pero sin pedir números de afiliación ni identificaciones”, aclaró.

Opciones para responder la encuesta

En caso de que las personas no puedan atender la entrevista en el momento de la visita, se les dejará un aviso de visita y un número de folio que permitirá realizar la encuesta posteriormente.

Existen tres modalidades para completarla: Presencial, con el personal del INEGI, por teléfono, llamando al 800 111 46 34, o en línea, ingresando el folio en el sitio oficial del instituto.

“El cuestionario digital es idéntico al que aplica el personal en campo. Cualquier ciudadano puede ingresar su información de forma segura. Es una herramienta que da flexibilidad a la gente que trabaja o que no puede recibirnos en horarios regulares”, explicó.

Duración y horarios de levantamiento

El tiempo promedio para responder la encuesta es de 20 a 30 minutos, dependiendo del número de personas que habiten en la vivienda.

El INEGI recomendó a la ciudadanía colaborar y brindar la información solicitada, ya que estos datos son fundamentales para conocer la situación actual de la población sinaloense y planear políticas públicas en temas como vivienda, servicios, educación, movilidad y empleo.

Resultados y utilidad pública

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 servirán para actualizar las proyecciones de población, conocer la distribución por edades, medir el crecimiento urbano y rural, y contar con información de los nuevos municipios de Eldorado y Juan José Ríos, que no contaban con datos específicos en el censo anterior.

“Con esta encuesta vamos a tener por primera vez información puntual de cuántas personas viven en esos municipios y sus características. Esto nos permite calcular de manera más precisa la población por municipio y por grupo de edad”, señaló la coordinadora.

La funcionaria agradeció la disposición de las y los ciudadanos que han atendido a los encuestadores en lo que va del operativo, e hizo un llamado a seguir colaborando.

“Hemos tenido buena respuesta. Sabemos que los horarios son complicados, pero nuestros compañeros están haciendo un gran esfuerzo para captar los datos. Invitamos a la población a que les abra las puertas y confíe: la información es segura y muy valiosa para todos”, mencionó.