$!Inés Alberto iba a entregar su tarea cuando desapareció hace nueve meses, en Culiacán

Hace nueve meses que la familia de Inés Alberto de Jesús Ibarra Berrelleza desconoce de su paradero, un día fue a entregar una tarea a la universidad y ya no supieron de él. El joven de 22 años desapareció el 16 de enero de 2025 en la colonia Lázaro Cárdenas, iba con rumbo a la Unidad Académica de Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a entregar un trabajo a uno de sus profesores.

Pasaron las horas, llegó la salida de clases e Inés Alberto ya no contestó el celular, fue ahí que reportaron al número de emergencias para alertar de la desaparición del estudiante. Desde entonces, su familia vive preocupada, lo han buscado en múltiples lugares, en las calles, en los hospitales, centros penitenciarios, sin ningún resultado.

Incluso salieron a las calles a manifestarse. Con pancartas, su familia y amigos salieron a las calles en una protesta frente a la Catedral de Culiacán, sobre la avenida Álvaro Obregón. Pese a que el tiempo ha pasado, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha tenido ningún avance en la investigación del hecho, de acuerdo a su madre.

“Que nos ayuden porque yo sé que si fuera alguno de ellos rápido dan, porque cuando es familiar de gente importante rápido dan con ello y ¿cómo con nuestros hijos no? No le ponen ganas”. “Mi hijo es un ser humano y tiene derecho a estar con nosotros”.