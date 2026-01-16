Culiacán
|
Protesta

Inés Alberto se habría graduado este año; en cambio, su familia marcha para exigir su localización con vida en Culiacán

A un año de la desaparición del estudiante de Criminalística y Ciencias Forenses de la UAS, familiares se manifestaron para exigir avances en su aparición con vida
Daniela Flores |
16/01/2026 10:13
16/01/2026 10:13

Este año, Inés Alberto de Jesús Ibarra Berrelleza se estaría graduando de la Facultad de Criminalística y Ciencias Forenses, lamenta su madre Rosa Isela mientras espera el arranque de la manifestación hacia la Fiscalía General del Estado para exigir la localización con vida del joven, a un año de su desaparición.

  • $!Inés Alberto se habría graduado este año; en cambio, su familia marcha para exigir su localización con vida en Culiacán
  • $!Inés Alberto se habría graduado este año; en cambio, su familia marcha para exigir su localización con vida en Culiacán
  • $!Inés Alberto se habría graduado este año; en cambio, su familia marcha para exigir su localización con vida en Culiacán

Inés Alberto, de 21 años, desapareció el 16 de enero de 2025, luego de salir de su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas en Culiacán.

  • $!Inés Alberto se habría graduado este año; en cambio, su familia marcha para exigir su localización con vida en Culiacán
  • $!Inés Alberto se habría graduado este año; en cambio, su familia marcha para exigir su localización con vida en Culiacán
  • $!Inés Alberto se habría graduado este año; en cambio, su familia marcha para exigir su localización con vida en Culiacán

De acuerdo a su tía Rosa Isela, quien fungió como su madre tras quedar huérfano desde bebé, Inés salió alrededor de las 11:00 horas, con destino a Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa para entregar un trabajo académico, pero ya no regresó a casa.

  • $!Inés Alberto se habría graduado este año; en cambio, su familia marcha para exigir su localización con vida en Culiacán
  • $!Inés Alberto se habría graduado este año; en cambio, su familia marcha para exigir su localización con vida en Culiacán
  • $!Inés Alberto se habría graduado este año; en cambio, su familia marcha para exigir su localización con vida en Culiacán

A un año de los hechos, familiares realizaron una manifestación desde La Catedral hasta la Fiscalía General del Estado, para mantener vigente el caso y solicitar a las autoridades estatales que refuercen las acciones de búsqueda y esclarecimiento, ante la falta de información sobre los avances de la investigación.

#Desaparecido
#Culiacán
#Protesta
#Marcha
#Sinaloa
#Familias
#Desapariciones
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube