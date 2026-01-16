$!Inés Alberto se habría graduado este año; en cambio, su familia marcha para exigir su localización con vida en Culiacán

Este año, Inés Alberto de Jesús Ibarra Berrelleza se estaría graduando de la Facultad de Criminalística y Ciencias Forenses, lamenta su madre Rosa Isela mientras espera el arranque de la manifestación hacia la Fiscalía General del Estado para exigir la localización con vida del joven, a un año de su desaparición.







Inés Alberto, de 21 años, desapareció el 16 de enero de 2025, luego de salir de su domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas en Culiacán.







De acuerdo a su tía Rosa Isela, quien fungió como su madre tras quedar huérfano desde bebé, Inés salió alrededor de las 11:00 horas, con destino a Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa para entregar un trabajo académico, pero ya no regresó a casa.





