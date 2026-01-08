Inestabilidad en cargos para fiscalización en Sinaloa preocupa en la lucha contra la corrupción, opina Iniciativa Sinaloa

La salida de María Guadalupe Ramírez Zepeda de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como el reciente cambio en la Tesorería del Gobierno del Estado, fueron necesarios, sin embargo envían un mensaje de inestabilidad política en áreas estratégicas para el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas, consideró Iniciativa Sinaloa.

Marlene León Fontes, directora de la organización, señaló que ambos movimientos ocurren en dependencias clave para la fiscalización y el control del gasto público, lo que genera preocupación sobre el rumbo institucional en estos temas.

“Lo que vemos no solamente con la salida de Guadalupe Ramírez, sino también del tesorero, es que envían un mensaje de que no hay estabilidad política en temas tan prioritarios e importantes como la fiscalización, el manejo de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia”, expuso.

Indicó que aunque en el caso de la ex Secretaria de Transparencia se informó que se trató de una renuncia voluntaria, el contexto previo estuvo marcado por señalamientos públicos y polémica en torno a su desempeño al frente de la dependencia.

“Fue de conocimiento público que semanas previas su caso fue muy polémico, porque meses atrás no hizo un buen manejo al frente de la Secretaría de Transparencia al utilizar este puesto para beneficios particulares, utilizando recurso público”, afirmó.

Esta semana María Guadalupe Ramírez Zepeda, ex Secretaria de Transparencia de Sinaloa, presentó su renuncia al cargo y ya fue nombrada en su lugar Sandra Angulo Cazaréz.

Mientras que en Tesorería, el Gobernador Rubén Rocha Moya destituyó al titular Miguel López y propuso a Alfredo González como nuevo perfil.

Desde la perspectiva de Iniciativa Sinaloa, la salida de Ramírez Zepeda es consecuencia directa de esa situación, aunque consideró que se trata solo de una parte de lo que debió haberse atendido.

“Creemos que su salida es apenas una pequeña parte de lo que se debió haber hecho hace mucho, no solamente con el tema donde se expuso el manejo de los recursos públicos, sino también con la valoración del perfil que se eligió desde un inicio”, señaló.

León Fontes calificó el desempeño de la ex funcionaria como insuficiente, tanto en resultados como en el vínculo con la sociedad civil.

“Fue un perfil que nos quedó mucho a deber, no estuvo a la altura de las circunstancias y en temas de acercamiento con sociedad civil, pues ni se diga”, sostuvo.

Respecto a la designación de Sandra Angulo Cázarez como nueva titular de la Secretaría de Transparencia, la directora de la organización reconoció que se trata de un perfil técnico con experiencia en el ámbito público y privado, aunque advirtió que ello no garantiza, por sí mismo, una mejora en la política de transparencia del estado.

“Si bien vemos un perfil técnico, eso no garantiza que las cosas vayan a mejorar en Sinaloa. Es importante que este perfil venga acompañado de sensibilidad y del interés de trabajar con diferentes sectores de la sociedad civil”, expresó.

Añadió que la nueva secretaria enfrenta retos relevantes, como la implementación del nuevo andamiaje legal que sustituirá al marco anterior en materia de transparencia y acceso a la información pública.

“No es cualquier cosa lo que viene a hacer esta persona. Va a tener que echar a andar todo este andamiaje y eso requiere apertura, diálogo y compromiso real”, indicó.

León Fontes adelantó que Iniciativa Sinaloa buscará reuniones con la titular entrante, al considerar indispensable el diálogo con organizaciones de la sociedad civil, algo que, dijo, no ocurrió durante la gestión anterior.

“Desde Iniciativa Sinaloa vamos a pedir el diálogo porque queremos que nos escuche, algo que Guadalupe Ramírez no hizo”, afirmó.

Asimismo, señaló que uno de los principales pendientes es el rezago en denuncias por presuntas faltas administrativas y hechos de corrupción que, aseguró, permanecen sin resolverse desde hace cinco o seis años.

“Muchas denuncias que se han presentado siguen en estatus de investigación y al día de hoy no se han resuelto”, señaló.

La directora de la organización también subrayó la relevancia de la fiscalización del gasto público, especialmente en un contexto en el que el Congreso del Estado ha aprobado recientemente dos créditos millonarios para el Estado.

“Ahí está la clave: qué labor va a hacer la Secretaría para fiscalizar este recurso”, apuntó.

León Fontes indicó que la organización mantendrá vigilancia permanente sobre el desempeño de la nueva titular y de las instituciones responsables de la rendición de cuentas.

“Vamos a estar vigilantes. La salida de una funcionaria no garantiza que se haya hecho justicia ni que se recupere la confianza institucional. Eso solo se logra con resultados y con una agenda anticorrupción que no se simule”, concluyó.