$!Infancias de Sinaloa lo merecen todo, dice Rocha al inaugurar infraestructura en primaria de Culiacán

Fue inaugurada la techumbre y la barda perimetral de la Escuela Primaria Álvaro Obregón, en un evento encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya. El Mandatario estatal destacó que estas obras representan una inversión directa en el bienestar, la seguridad y la formación de la niñez sinaloense.

“La techumbre les va a servir a ustedes para jugar aquí, para realizar sus actividades de recreo, deportivas y culturales, y la barda que se hizo es una barda segura, que no se puede caer, porque tenemos muchos niños y niñas que debemos proteger para evitar cualquier accidente”, afirmó Rocha Moya. Con una inversión superior a los 6.2 millones de pesos, la nueva techumbre permitirá que más de 380 alumnos realicen sus actividades escolares resguardados del sol y la lluvia, mientras que la barda perimetral contribuirá a fortalecer la seguridad dentro del plantel.

A nombre de la comunidad educativa, la directora de la Primaria Álvaro Obregón, Marcela de los Ríos, agradeció por estas obras, así como por las acciones emprendidas en favor de la educación y el bienestar de las y los estudiantes de la institución. Durante el evento, el Mandatario estatal estuvo acompañado por la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, con quien aprovechó la ocasión para desear felices fiestas decembrinas a las niñas y niños, así como al personal docente y administrativo.

“Quiero que sean felices, que vivan muy bien, que disfruten su Navidad junto a sus papás, hermanas y hermanos. Deseo que la pasen muy bien”, expresó. Como parte del cierre del evento, personal del Sistema DIF estatal, encabezado por su presidenta, realizó la entrega de juguetes a todas las niñas y niños del plantel.