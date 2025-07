$!Infancias necesitan nueva educación respecto al uso del celular: Diputado

“No estamos teniendo una prevención o una preparación, no nos estamos preparando para ocasiones futuras, simple y sencillamente reaccionamos a lo que está pasando”.

González Flores expuso que, de acuerdo con OpiNNA, que son sondeos de opinión donde participan niñas, niños y adolescentes de 8 a 17 años, organizado por el Gobierno de México, el 50 por ciento de niñas y niños de 6 a 11 años son usuarios de Internet. Aunado a ello, entre el 80 y 94 por ciento de adolescentes de 12 a 17 años usan Internet.

En ese sentido, planteó que así como existen leyes y normas para regular la conducción de vehículos en la vía pública, es importante hacerlo con el uso de dispositivos electrónicos al interior de las escuelas.

“Este tipo de situaciones de riesgo, si a nosotros (adultos) ya les ha tocado un fraude a través del celular o de Internet, y eso que nos ponemos abusados, ahora imagínense la apertura que puede dar un niño en una conversación”, aseveró.

“No estamos hablando de la prohibición de los celulares, no estamos hablando de que no haya celulares en la escuela, no estamos hablando de quitarles su derecho humano a la información a través de plataformas digitales... Así como hay una regulación para poder conducir un vehículo en la calle, así que la haya para usar un teléfono al interior de las escuelas, porque nos está generando un caos”.