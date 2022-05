Inflación no va a bajar, pero se va a mantener estable, señala Diputado Luis de la Rocha

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía, presentada este miércoles por las autoridades federales servirá para que la inflación y por ende, los precios dejen de subir, sin embargo, no significa que bajarán, explicó el Diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta, que celebró que se diera este primer paso para dejar de lacerar la economía de las familias.

“Espero que sea de éxito mantenerlo, no bajarlo, desde ahorita lo aclaro, no va a bajar la inflación, se va a mantener en los rubros de 7.50, 7.40, 7.80 en los siguientes meses, inclusive me atrevería a decir que este año”, detalló de la Rocha Zazueta, Presidente de la Comisión de Economía en la 64 Legislatura del Congreso de Sinaloa.

“Bueno, por lo menos hizo algo el Gobierno que lo vengo cantando desde hace 6 meses, hagan algo, esto se está saliendo de control”, agregó, además pidió por favor al Gobernador Rubén Rocha Moya que le indique al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su siguiente visita que la situación se está saliendo de control.

El integrante del grupo parlamentario del PRI indicó que son alrededor de 25 productos de la canasta básica que han sufrido un aumento que llega directamente a la ciudadanía y es el sector más vulnerable el que se ve más afectado por el alza de precios, por lo que extendió el llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para que revise precios.

“Que la Profeco salga por favor a dar sanciones a aquellos que se están pasando de vivos porque a quien más perjudican es al sector que no puede llevar comida a sus casas, que es la casa del pobre”, enfatizó, “yo espero que con este acuerdo que suscribió el Gobierno Federal con las empresas proveedoras de 25 productos que son parte de la canasta básica por lo menos sostenerlo, porque no creo que vaya a disminuir”, reiteró.

De la Rocha Zazueta abundó que no considera que el problema se solucione tan rápido, ya que hay cuestiones internacionales que no se pueden controlar y evitan que haya certeza de cuando se dejará de afectar a los precios, entre ellas mencionó el conflicto de Ucrania y Rusia.

“Pero eso no les importa a la clase necesitada, ellos lo que necesitan y les importa es que puedan llevar su maíz, su frijol, su verdura, su carnita a la casa, ellos no saben de aspectos interiores o exteriores”, subrayó el legislador“, agregando que en la siguiente quincena se podría llegar a casi 8 por ciento de inflación, que sería acercarse a los índices de 1994.

“Espero que este acuerdo que logró el Gobierno Federal nos conduzca por lo menos a mantenerlo, porque no veo en este año que regresemos a los índices del 5 por ciento en el que estábamos en el año anterior”, dijo una vez más, una vez que se cerró abril con 7.72 por ciento en abril y comentó que se estará rondando entre 7.40 a 7.80 en las siguientes semanas.

Por otro lado comentó que el Gobierno se comprometió a hacer las devoluciones del Servicio de Administración Tributaria y ya se están realizando, lo que puede representar a la ciudadanía tener recursos para hacer frente a los precios elevados.

“A mí en lo particular después de 2 años de retención de devoluciones me los acaban de depositar, eso es de gran ayuda, porque eso le da gran poder adquisitivo aquellos que de manera física y personal pidieron alguna devolución, eso nos blinda para poder tener acceso a estos productos”, apuntó.