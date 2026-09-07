Informa Zoológico de Culiacán fallecimiento de jirafa

El Zoológico de Culiacán informó el fallecimiento de Yuli, una de sus jirafas, durante las primeras horas de este lunes.

De acuerdo con lo informado por el propio zoológico, el ejemplar habría sufrido una caída accidental dentro de las instalaciones, en el contexto de las condiciones climatológicas registradas en Culiacán durante los últimos días.

Según la institución, tras detectar el incidente, personal médico veterinario intervino para auxiliar a la jirafa, brindarle atención y realizar las maniobras necesarias para intentar reincorporarla.

Sin embargo, durante la mañana de este lunes se confirmó su fallecimiento.

El Zoológico de Culiacán señaló que, de manera preliminar, el impacto de la caída pudo haberle provocado lesiones de gravedad, principalmente en la región craneal, aunque será la necropsia la que determine las lesiones y la causa precisa de su muerte.

“Las jirafas, debido a su particular estructura corporal y a la longitud de su cuello, pueden estar expuestas a lesiones de consideración ante una caída, por lo que este tipo de accidentes representa un escenario de especial complejidad para su atención” expresó en su comunicado.

La institución informó que mantiene coordinación con autoridades como la Profepa y que se realizará la necropsia correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

El Zoológico de Culiacán lamentó la pérdida de Yuli y reiteró su compromiso con el bienestar y cuidado de los animales bajo su resguardo.