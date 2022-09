Informarle al pueblo requiere un costo, dice Gobernador de Sinaloa sobre los $92 mil que se pagan por cada Semanera

Informarle al pueblo requiere un costo, expresó el Gobernador, Rubén Rocha Moya, al ser cuestionado sobre el costo de 92 mil pesos que se invierte en cada Semanera.

“Informarle al pueblo requiere un costo, y claro que todo que todo lo hacemos con austeridad, ¿por qué?, porque nosotros estamos gastando mucho menos en estas cosas, aún con la Semanera, mucho menos que otros gobiernos y en todo”, señaló.

El Gobernador destacó que por parte de esta administración estatal se tiene un ahorro importante, dinero que se ha invertido en diversas acciones dentro del gobierno.

“Por ejemplo, puede hacer 130 millones que les damos para escuelas, que no están en el presupuesto, ¿y esos 130 millones de dónde salen?, pues de los ahorros, con la política de austeridad, nosotros tenemos política de austeridad, nada más que consideramos que un renglón importantísimo es informarle a la ciudadanía y eso es lo que hacemos, cuesta, sí cuesta porqué”, comentó.

El Mandatario estatal recordó que el diseño y marca ‘Puro Sinaloa’, utilizado durante el gobierno anterior encabezado por Quirino Ordaz Coppel, costó más de 32 millones de pesos, cifra que dijo, no se gastará con la realización de las Semaneras.

El costo de 92 mil pesos por cada Semanera fue expuesto por el semanario Ríodoce, que detalló que en 9 meses se gastarán más de 3 millones de pesos por la realización de esta actividad, también expuso que se firmaron contratos por 17 millones de pesos para manejo de redes sociales con la misma agencia que le llevó la campaña durante la candidatura.

Sobre esto último, el Gobernador señaló que esta es una situación que habría que revisarse, en cuanto a si es legal o no, o si existe alguna relación pecaminosa, o afinidad política para dar esos contratos.

“Habría que ver si eso es legal o no, ciertamente los Silva, que yo les decía los ‘mechudos’, sí participaron en la campaña, pero es legal que puedan ellos tener contrato con nosotros, sería muy incomprensivo de mi parte darle a los que trabajaron con el PRI, si se ajustan a lo que la legalidad dice, pues es posible hacerlo”, comentó.

“Hay cosas que no podemos hacer nosotros, y se contrata, yo les voy a pedir si eso por favor vean si es posible, por ejemplo, yo hay cosas que no puedo hacer, no puedo este comunicar, y hay periódicos, medios, entonces, ¿qué hago yo con ellos?, con ustedes incluso Ríodoce, firmo convenio, les pago porque no lo puedo hacer yo, es exactamente lo mismo, nada más que hay veces que se ve la paja en el ojo ajeno, entonces vean, chequen, revísenlo, si existe alguna relación pecaminosa, no lo creo yo, no estamos haciendo nada que no esté dentro de la ley”, dijo.

El Mandatario estatal pidió a su equipo que se revisen el tipo de contrato que se realizó para la contratación de estos servicios, si es que existen pago de costos excesivos.

“Y este, si eso fuera corregimos, ¿el problema cuál es?, que la Semanera la hago para informarles, a ustedes, tiene un costo, a la presidencia no le cuesta porque tiene su propia producción, nosotros no tenemos producción. Nosotros no la tenemos, tenemos que contratar, lo que hay que ver es que si ese contrato lo hemos hecho bien, chequen eso, o si se lo dimos acá por afinidad política, hay que ver eso, checarlo”, comentó.

“Y si eso fuera, pues hay que corregir, hay que emitir una, la forma de contratar yo no sé cómo contrata, si son 3 millones, cuánto dices tú, 3 millones 200, ¿hasta cuánto se puede contratar tú Enrique Inzunza?”.