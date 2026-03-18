$!Informe 2025 del Tec de Monterrey Campus Culiacán destaca logros académicos, científicos y anuncia nuevas carreras

En materia académica, se informó que estudiantes del área de negocios obtuvieron el primer lugar en el reto internacional Labsag, mediante el uso de herramientas de simulación para la toma de decisiones estratégicas en logística, incluyendo procesos de abastecimiento y selección de transporte en entornos empresariales.

El evento contó con la presencia del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y de la secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, en representación del Gobierno del Estado.

Durante el evento, realizado en las instalaciones del campus, Huett destacó que las historias de transformación que se generan en la institución reflejan el compromiso con la formación de talento en Sinaloa desde la fundación del campus en 1983, así como la participación activa de estudiantes y profesores en escenarios nacionales e internacionales.

El director del Campus Culiacán del Tecnológico de Monterrey, Richard Huett, presentó el informe de labores 2025, en el que se expusieron los principales resultados académicos, científicos y de vinculación alcanzados por la comunidad estudiantil y docente.

Asimismo, se destacó la participación de estudiantes de humanidades, comunicación y áreas creativas en el Festival Internacional de Cortometrajes del Tec, donde producciones realizadas en el campus lograron posicionarse en la final nacional.

En el ámbito tecnológico, el equipo de robótica de preparatoria participó en el torneo internacional FIRST Robotics, considerado uno de los más importantes a nivel mundial, donde obtuvo el Rising All-Star Award, reconocimiento que distingue la resiliencia, el trabajo en equipo y el impacto del proyecto más allá de la competencia.

El informe también incluyó resultados en ciencias exactas, donde estudiantes del campus obtuvieron una medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Física y una medalla de bronce en el concurso nacional preuniversitario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, consolidando su desempeño académico a nivel nacional.

En el área de investigación, se dio a conocer que un equipo de estudiantes, en colaboración con el profesor Carlos Rodríguez, obtuvo el primer lugar en la categoría de ciencias básicas durante la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería 2025, con un proyecto enfocado en la detección de bacterias coliformes en teléfonos móviles de estudiantes de nivel medio superior.

Respecto al desempeño docente, se informó que profesores del campus fueron reconocidos dentro del Círculo de Profesores Destacados 2025, distinción otorgada al cinco por ciento de la planta académica a nivel nacional. Además, docentes participaron en actividades internacionales, como colaboraciones con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Chile, así como proyectos académicos compartidos con instituciones de países como Inglaterra, Canadá, India y Honduras.

En el ámbito científico, profesores del área de ingeniería encabezaron el desarrollo de una propuesta sobre un gel centellador, material capaz de detectar partículas cargadas mediante la emisión de luz, con participación en programas internacionales de investigación. A ello se suman publicaciones académicas, ponencias y proyectos de investigación aplicada orientados a resolver problemáticas sociales y empresariales.

El informe incluyó también iniciativas culturales y de reconstrucción social, como el proyecto “¿A qué suena Culiacán?”, enfocado en la memoria comunitaria a través del sonido, así como exposiciones artísticas instaladas en espacios públicos como el Aeropuerto Internacional de Culiacán.

En materia de vinculación, el campus reportó la colaboración con 52 socios formadores, lo que permitió el desarrollo de 59 retos, cinco concentraciones y 17 estancias profesionales, facilitando la participación de estudiantes en proyectos reales de la industria.

Asimismo, se fortaleció el ecosistema emprendedor mediante encuentros que reunieron a más de 260 participantes y el impulso a 37 startups basadas en tecnología e inteligencia artificial.

En el rubro social, se destacaron proyectos como la Red Infantil por la Democracia, impulsada por estudiantes y aplicada en escuelas primarias, así como programas de liderazgo, voluntariado internacional y becas, entre ellos Líderes del Mañana, dirigido a jóvenes con alto desempeño académico y compromiso social.

También se informó sobre el fortalecimiento de programas de apoyo económico en coordinación con fundaciones y organismos, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior para estudiantes sinaloenses.

Durante su mensaje, Huett anunció que para el año 2027 el campus incorporará dos nuevas carreras: Arquitectura e Ingeniería en Tecnologías Computacionales, como parte de una estrategia para responder a las necesidades de crecimiento urbano y transformación digital en la región.

El directivo señaló que la apertura de estos programas académicos busca consolidar la formación de talento local en áreas estratégicas, en un contexto donde el desarrollo económico se vincula con la innovación tecnológica y la planeación urbana sostenible.

Finalmente, se indicó que el campus mantiene su enfoque en la formación integral de estudiantes, el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo y la generación de proyectos que contribuyan al desarrollo social y económico de Sinaloa.

“Nosotros vemos firmemente que el talento está aquí en nuestra comunidad, esperando oportunidades para formarse, creer y liderar un mejor futuro para Sinaloa. Agradezco a nuestras autoridades por su respaldo, agradezco a nuestros aliados por su confianza y agradezco a nuestra comunidad por hacerlo posible”, expuso.

“Hoy no solo presentamos los logros, hoy no solo contamos las historias, hoy sí reafirmamos nuestra apuesta por Culiacán y nuestra visión para Sinaloa”.