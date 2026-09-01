Informe triunfalista de Sheinbaum es una ‘cortina de humo’ ante la inseguridad en Sinaloa, señala Gerardo Lugo

CULICÁN._ El Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum refleja una “realidad alterna” que choca drásticamente con la crisis de inseguridad que azota a Sinaloa, advirtió César Emiliano Gerardo Lugo.

Para el dirigente del PRI en Sinaloa, el mensaje emitido desde Palacio Nacional carece de empatía frente al panorama de violencia y afectaciones económicas que enfrentan diariamente las comunidades y el sector comercial sinaloense.

“La Presidenta dice que México está mejor. La pregunta es sencilla: ¿mejor para quién? ¿Para las madres que buscan a sus hijos? ¿Para las familias desplazadas por la violencia? ¿Para los comerciantes que cierran temprano por miedo? ¿Para los productores agrícolas que siembran con incertidumbre y que cosechan pérdidas? ¿O para los sinaloenses que llevan dos años esperando que la paz sea algo más que solamente un discurso? Sinaloa es la realidad que no cabe en el informe de Gobierno”, aseveró, tras exigir garantías tan básicas como salir de casa y regresar con vida.

Gerardo Lugo subrayó que los indicadores y porcentajes presentados por la Federación fungen como una cortina de humo frente a los problemas reales.

Explicó que la estrategia no debe centrarse en “maquillar” las estadísticas para presumir una aparente reducción en la incidencia delictiva, sino en restaurar la tranquilidad en los espacios públicos.

El priista recordó que el propio despliegue y reforzamiento permanente de las fuerzas militares en el estado es una prueba tácita reconocida por el mismo Gobierno de la República de que Sinaloa sigue sumido en los estragos generados por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, manteniéndose en los primeros lugares de homicidios.

El líder del tricolor indicó que el verdadero termómetro para evaluar a una administración no es un documento oficial aplaudido por sus propios militantes, sino la percepción ciudadana en las calles respecto a temas vitales como seguridad, empleo, salud y educación.

En ese sentido, lamentó que en el estado lo que impera es la zozobra y la espera de respuestas efectivas.

“Presidenta, México no necesita otro informe más que diga que todo está bien; necesito un gobierno capaz de reconocer todo lo que está mal y corregirlo”, sentenció.

Finalmente, Gerardo Lugo garantizó que el PRI estatal mantendrá una postura firme como oposición para visibilizar las problemáticas que el oficialismo intenta minimizar.

“Entregar apoyos no sustituye la obligación de generar seguridad, empleos dignos, servicios de salud eficientes y oportunidades de crecimiento. Gobernar no es administrar la necesidad de la gente para después presumirla como generosidad”, concluyó.