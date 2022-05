$!Ingresa Rubén Félix al Colegio de Sinaloa como nuevo integrante del consejo directivo

En su mensaje, el nuevo integrante del Colegio de Sinaloa, Rubén Félix, manifestó sentirse honrado por el reconocimiento que hoy recibe, y que al mismo tiempo lo incentiva para seguir contribuyendo en el desarrollo de su querido estado de Sinaloa.

“Deseo agradecer de manera muy especial al Colegio de Sinaloa, por la referencia la cual he sido objeto, me llena de satisfacción y orgullo ingresar a este grupo de brillantes sinaloenses, acepto con humildad este honor, y me comprometo de manera profunda y definitiva a las mejores causas en la enseñanza e investigación en favor de mi estado; finalmente, me despido con una reflexión muy personal.

“Si volviera a nacer, me gustaría que fuese nuevamente en Sinaloa, tener los mismos padres, hermanos, familia, a los mismos amigos, y sobre todo, la misma visión de investigar, e innovar, formar recursos humanos que contribuyan al desarrollo del estado y del país, y que sean parte de un México más próspero, incluyente, donde se cierre la brecha de desigualdad, para ir hacia un primer mundo, cuidando el medio ambiente, a través de una agricultura sostenible y como amor y respeto a la naturaleza”, resaltó Félix Gastélum.