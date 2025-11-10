$!Inicia actividad del Foro Infantil en la tercera Feria Internacional del Libro Culiacán 2025

CULIACÁN._ Con presencia de cientos de niñas y niños de distintas escuelas primarias de Culiacán, iniciaron las actividades del Foro Infantil dentro de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.

El foro imparte ocho talleres temáticos inspirados en clásicos de la literatura universal: El Principito, Harry Potter, Caperucita Roja, Descubriendo el mundo de los dinosaurios, Don Quijote de la Mancha, Annia la vendita que danza, Alicia en el país de las maravillas y Veinte mil leguas de viaje submarino.