Inicia Ayuntamiento de Culiacán evaluación de aspirantes para integrarse a la Policía Municipal

El Ayuntamiento de Culiacán inició la etapa de recepción, revisión y evaluación de aspirantes que buscan integrarse a la Policía Municipal, como parte del proceso de incorporación de nuevos elementos a la corporación, informó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

El Presidente Municipal detalló que, desde la semana pasada, personal del Gobierno local trabaja en la conformación de expedientes y en la aplicación de valoraciones previas a quienes han presentado su solicitud.

“Ya tenemos una semana trabajándola, estamos recibiendo solicitudes, se están haciendo las valoraciones”, señaló el Alcalde.

Explicó que antes de que los aspirantes puedan ingresar a la Universidad del Policía, donde recibirán una formación inicial de seis meses, deben cumplir con una serie de requisitos establecidos en la normatividad vigente.

“Antes de ir a la Universidad del Policía, que son la formación de 6 meses, ya desde ahí les otorgamos una beca de estudios para que una vez concluidos los estudios formen parte ya de la corporación de la Policía Municipal”, indicó.

Gámez Mendívil precisó que el proceso incluye evaluaciones de control y confianza, así como la revisión de las condiciones físicas de las personas interesadas, con el objetivo de garantizar que cumplan con el perfil requerido.

“Estamos conformando y revisando estos expedientes porque hay que hacer una evaluación previa, que cumplan con los requisitos, control y confianza, condiciones físicas, etcétera”, expresó.

Añadió que, conforme se vayan integrando los primeros grupos que acrediten dichas evaluaciones, serán enviados de inmediato a iniciar su formación inicial.

“En cuanto empecemos a completar los primeros grupos, inmediatamente los vamos a mandar a su formación inicial en la universidad”, afirmó.

El Alcalde recordó que este proceso forma parte del fortalecimiento gradual de la Policía Municipal, mediante la incorporación de nuevos elementos capacitados desde su etapa de formación.