$!Inicia Ayuntamiento de Culiacán pavimentación de calle en la colonia Aquiles Serdán

El Ayuntamiento de Culiacán inició la pavimentación de la calle Luis M. Rojas, en la colonia Aquiles Serdán, una de las mil calles comprometidas por el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, luego de obtener el triunfo en la elección municipal de 2024.
El banderazo de arranque fue encabezado este martes por la Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, quien destacó que la vialidad había sido solicitada por las familias del sector durante más de cinco décadas.
“Nos da mucha alegría ser nosotros quienes les hacemos estos sueños realidad, como bien lo comentan, esto no es una calle más, sino que sabemos todos los beneficios que para ustedes como vecinos representa”, externó.
La obra incluirá pavimentación, drenaje, red de agua potable y alumbrado público, con el objetivo de mejorar la movilidad y resolver problemas recurrentes de encharcamientos e inundaciones.
De acuerdo con el Ayuntamiento, esta será la calle número 358 pavimentada dentro del programa municipal, que suma más de 466 vialidades entre iniciadas, en proceso y concluidas.
Con esta intervención, la inversión acumulada en la colonia Aquiles Serdán asciende a alrededor de 16 millones de pesos.
La vecina Sandra Patricia agradeció la realización del proyecto y señaló que por más de 50 años los habitantes de la calle esperaron contar con una vialidad pavimentada.
“Hoy es un día muy especial para todos nosotros, vecinos de la calle Luis Manuel Rojas, porque por más de 50 años hemos estado esperando esto, que nos pavimenten nuestra calle, por fin sentimos que alguien nos escuchó, gracias por haber hecho nuestro sueño realidad”, expresó durante el evento.
Gámez Mendívil solicitó licencia temporal al cargo el pasado 1 de mayo con el argumento de facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República, luego de que el Gobierno de Estados Unidos lo señalara formalmente por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.