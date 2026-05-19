$!Inicia Ayuntamiento de Culiacán pavimentación de calle en la colonia Aquiles Serdán

El Ayuntamiento de Culiacán inició la pavimentación de la calle Luis M. Rojas, en la colonia Aquiles Serdán, una de las mil calles comprometidas por el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, luego de obtener el triunfo en la elección municipal de 2024. El banderazo de arranque fue encabezado este martes por la Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, quien destacó que la vialidad había sido solicitada por las familias del sector durante más de cinco décadas. “Nos da mucha alegría ser nosotros quienes les hacemos estos sueños realidad, como bien lo comentan, esto no es una calle más, sino que sabemos todos los beneficios que para ustedes como vecinos representa”, externó.

La obra incluirá pavimentación, drenaje, red de agua potable y alumbrado público, con el objetivo de mejorar la movilidad y resolver problemas recurrentes de encharcamientos e inundaciones. De acuerdo con el Ayuntamiento, esta será la calle número 358 pavimentada dentro del programa municipal, que suma más de 466 vialidades entre iniciadas, en proceso y concluidas.