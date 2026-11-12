$!Inicia Buen Fin en Culiacán con descuentos de hasta 100% en multas y recargos

La promoción estará vigente hasta el próximo 17 de noviembre y contempla el descuento total en multas y recargos del Impuesto Predial, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), Mercados y Vía Pública, Estacionamientos e INMUVI.

El Ayuntamiento de Culiacán inició este jueves 12 de noviembre la campaña de descuentos del Buen Fin 2026, con beneficios de hasta 100 por ciento en multas y recargos de distintos impuestos y servicios municipales.

Además, los contribuyentes podrán obtener un descuento del 75 por ciento en multas de Tránsito y Municipales, como parte de las facilidades para regularizar sus adeudos.

Los pagos pueden realizarse en las cajas del Ayuntamiento y módulos externos, con tarjetas de débito y crédito a meses sin intereses, mediante la participación de más de 22 bancos.

También está disponible el pago en línea a través del código QR de la campaña. Para los descuentos en multas de Tránsito y Municipales, el esquema de meses sin intereses en línea contempla tarjetas BBVA.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, y sábados y domingos, de 09:00 a 14:00 horas.