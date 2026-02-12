Inicia CEDH investigación de oficio por asesinato del estudiante Ricardo Mizael en Culiacán

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa inició una investigación de oficio por el asesinato del estudiante de preparatoria Ricardo Mizael, de 16 años de edad, ocurrido en Culiacán, informó su presidente, Óscar Loza Ochoa.

Señaló que la decisión se tomó ante la gravedad del caso y el impacto social generado, además de los testimonios de familiares, compañeros y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución que destacó al joven como estudiante y deportista.

“Nosotros para empezar, nos ha tocado la fibra más sensible luego de ver lo que señalan quienes conocieron al muchacho, pues la Universidad y no solo familia, sus compañeros de estudio, todo eso, y bueno, nosotros iniciamos de oficio la investigación sobre el caso de él”, aseguró.

Indicó que el organismo buscará establecer contacto con la familia del adolescente para dar seguimiento al caso y acompañar el proceso.

Señaló que el objetivo es que se esclarezcan los hechos, se castigue a los responsables y se evite la repetición de este tipo de sucesos.

“Vamos a buscar tener contacto también con ellos, porque nos parece que son de los de los casos que llaman la atención, que duelen, pues y que hay que buscar que no haya repetición de los mismos”, apuntó.

Loza Ochoa afirmó que el homicidio del menor se suma a otros casos de violencia que han afectado a niñas, niños y adolescentes en Sinaloa, los cuales evidencian la necesidad de redoblar esfuerzos para proteger a la población ajena a los hechos delictivos.

“Justicia plena para el caso del muchachito es lo que tendríamos que plantear por default, una cosa elemental y lo otro, es que no se repita. Ya hemos perdido a Alexa y Leydi, hemos perdido a los niños ahí mismo, muy cerquita, de ese lugar a Gael y Alexander”, dijo.

Loza Ochoa hizo un llamado a las autoridades a garantizar justicia en el caso y a reforzar acciones para evitar que personas sin relación con hechos de violencia continúen siendo víctimas.

“Creo que tiene que ser el gran esfuerzo en la autoridad de buscar que ya no se repitan y por otro lado, hasta el llamado también a la gente que anda en la calle armada que son civiles y que han cometido delitos y que seguramente van a seguirlos cometiendo, pero el llamado es a que la gente que no tiene absolutamente nada que ver con los sacos de violencia, pues no tienen por qué ser víctimas de los mismos”, señaló.