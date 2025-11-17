Inicia CEDH investigación de oficio por hallazgo de 20 personas privadas de la libertad en Culiacán

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió una investigación de oficio por el caso de las 20 personas privadas de la libertad que fueron localizadas, este domingo, por elementos del Ejército Mexicano en una yarda de tráileres en el Piggy Back, de el Campo El Diez, en Culiacán.

El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa, señaló que por las circunstancias del caso, es probable que existan más zonas en la ciudad utilizadas para mantener a personas retenidas, por lo que este hallazgo debería llevar a la autoridad a buscar otros puntos con las mismas características para investigar y actuar en consecuencia.

Loza Ochoa reiteró que el trabajo de inteligencia debe permitir identificar otros lugares mediante el análisis de movimientos, llamadas y actividades logísticas necesarias para mantener cautivas a personas, como a este grupo numeroso.

“Estamos abiertos para hacer el acompañamiento debido y los análisis tan bien porque es obvio que no creo que sea el único lugar, el del Piggy Back, donde haya habido gente retenida. Debe haber algunos otros lugares más en la ciudad y debe llevar a la autoridad a actuar tan eficientemente como allí”, afirmó.

“Yo creo que ahí el trabajo de inteligencia de la autoridad debe de rendir frutos. Porque de esos lugares deben salir llamadas que deben moverse gente para tener un cautiverio, por ejemplo, a 20 como en ese lugar, es obvio que tiene que haber movimientos llevando trayendo alimentos o mil cosas que se tienen que ver de mantener en situación de privación de libertad a un número tan alto de personas”.

Indicó que la CEDH se mantendrá disponible para brindar acompañamiento a las familias que lo soliciten, ya sea a través del teléfono de guardia o mediante los canales formales de atención.

Consideró que la autoridad debe informar de inmediato a los familiares de las víctimas y pues es posible que entre las personas localizadas pudieran encontrarse algunas que figuraban en listas de búsqueda.

“En primer lugar, tienen que informarles [la autoridad] a los familiares de inmediato, pero no tengo dudas en que alguna de las personas pudieron o no haber estado en las listas de búsqueda”, apuntó.

Este lunes, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya confirmó que las 20 personas localizadas por el Ejército en una yarda de tráileres en Culiacán eran choferes de transporte de carga.

Explicó que permanecieron retenidas al menos 24 horas, periodo en el que grupos armados revisaron sus teléfonos celulares.

Según el Mandatario, esa revisión tenía como propósito verificar si alguno de los trabajadores tenía vínculos con organizaciones criminales.

Rocha Moya agregó que el lugar donde fueron encontrados los choferes está relacionado con un caso previo ocurrido días antes, en el que un padre y su hijo fueron privados de la libertad.

En ese hecho, el joven fue liberado y el adulto asesinado.

El Gobernador señaló que ambos sucesos forman parte de la misma línea de investigación.

La Fiscalía General del Estado mantiene bajo resguardo a las víctimas para tomarles declaración y avanzar en la carpeta.

En el operativo, la Defensa aseguró armas, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo.