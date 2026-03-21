Inicia Codesin plan económico de largo plazo para Sinaloa rumbo a 2050

El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa inició la elaboración del Plan Económico de Largo Plazo rumbo a 2050, como parte de la estrategia Sinaloa 10+, mediante la integración de un Equipo Técnico Multisectorial.

El organismo informó que el grupo está conformado por 15 perfiles de los sectores académico, empresarial y social, quienes serán responsables de construir una hoja de ruta para el desarrollo económico de Sinaloa en las próximas décadas.

El proceso cuenta con acompañamiento metodológico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objetivo de garantizar una planeación basada en evidencia y alineada a estándares internacionales.

El presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Héctor Ley Pineda, llamó a los integrantes a impulsar un plan que trascienda generaciones y logre articular esfuerzos más allá de la mesa de trabajo.

“Deben ser capaces de mover las voluntades de todos los que están fuera y ajenos a esta mesa para que esto se convierta en algo que articule, para futuras generaciones, un plan a seguir”, señaló.

Por su parte, la directora general, Mercedes Dorado Bojórquez, subrayó la necesidad de construir una estrategia integral con participación local y que supere modelos ya agotados.

“Tenemos que construir con actores locales; se tiene que construir con el talento y, sobre todo, con una parte importantísima: nosotros nos vamos y quienes se quedan son ustedes. Si las capacidades no se desarrollan desde lo local en estos ejercicios, difícilmente se van a ejecutar”, expuso.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el coordinador de proyectos Jesús Pacheco Vega explicó que la visión económica deberá sustentarse en datos, vocaciones productivas reales y acuerdos multisectoriales, con metas claras y mecanismos de seguimiento.

“Es una visión estratégica de largo plazo que nos plantea varios retos. La buena noticia es que podemos planear sin restricciones; la idea es crear una hoja de ruta compartida sin limitaciones, pensar a dónde queremos llegar sin definir aún cómo lo vamos a financiar”, adelantó.

El plan será elaborado entre marzo y agosto, y se prevé su presentación pública en septiembre.

Indicaron que servirá como guía para orientar decisiones públicas y privadas hacia un crecimiento con mayor competitividad y prosperidad compartida.

La estrategia Sinaloa 10+ contempla tres ejes principales: desarrollo económico, seguridad y bienestar social, con la intención de integrar estos pilares en un modelo sostenible de largo plazo para el estado.

Estrategia económica

Impulsar el Plan Económico de Largo Plazo que fortalezca el tejido productivo, incremente la complejidad económica y genere empleos de mayor valor.

Estrategia de seguridad

Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo económico y la inversión.

Estrategia social

Comprender las causas de los problemas socioeconómicos y diseñar soluciones basadas en evidencia para mejorar las oportunidades y la cohesión social.

El Equipo Técnico multisectorial está conformado por:

1 Jorge Rafael Figueroa Elenes

2 Pedro Flores Leal

3 Yamel Guadalupe Rubio Rocha

4 Diego Alonso Gastélum Chavira

5 Alberto Kousuke De la Herrán Arita

6 Sergio Antonio Álvarez Torres

7 Héctor Emanuel Ibarra Flores

8 José Antonio Penné Madrid

9 Jorge Miller Benítez

10 Dulce Livier Pérez Gámez

11 Doris Teresita Mendoza López

12 María del Rosario Godoy Alarcón

13 José Antonio Ríos Rojo

14 Ismael Barraza Guzmán

15 Doris Ibel Gutiérrez Félix