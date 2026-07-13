$!Inicia curso de verano ‘Mia-Nions 2026’ en el Instituto MIA de Culiacán

Con la participación de cerca de 200 niñas y niños, el Instituto MIA dio inicio formal a sus actividades vacacionales “Mia-Nions 2026”.

El evento, que reunió a familias y autoridades municipales en Culiacán, marca el comienzo de tres semanas de aprendizaje y recreación diseñadas para fomentar la creatividad y la imaginación entre los menores.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de diversos funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán, entre ellos la Síndica Procuradora, Itzel Aglaé Núñez Carrillo, y la directora general del Instituto MIA, Brianda Crystal Murillo Meza, quien fungió como anfitriona del evento.

“Veo que traen mucha, mucha energía y pues nosotros también, porque vamos a tener tres semanas llenas de mucha diversión y de mucho aprendizaje”, informó Murillo Meza.