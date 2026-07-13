$!Inicia curso de verano ‘Mia-Nions 2026’ en el Instituto MIA de Culiacán

Con la participación de cerca de 200 niñas y niños, el Instituto MIA dio inicio formal a sus actividades vacacionales “Mia-Nions 2026”.
El evento, que reunió a familias y autoridades municipales en Culiacán, marca el comienzo de tres semanas de aprendizaje y recreación diseñadas para fomentar la creatividad y la imaginación entre los menores.
La ceremonia inaugural contó con la presencia de diversos funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán, entre ellos la Síndica Procuradora, Itzel Aglaé Núñez Carrillo, y la directora general del Instituto MIA, Brianda Crystal Murillo Meza, quien fungió como anfitriona del evento.
“Veo que traen mucha, mucha energía y pues nosotros también, porque vamos a tener tres semanas llenas de mucha diversión y de mucho aprendizaje”, informó Murillo Meza.
También asistieron titulares de las áreas de Cultura, Turismo, DIF Bienestar y Salud municipal, subrayando el respaldo institucional a los proyectos enfocados en el desarrollo de la niñez.
El programa de este año destaca por su temática inspirada en personajes animados conocidos como Minions, con una escenografía que decora el auditorio y las áreas de actividades.
Durante el curso, los participantes se involucrarán en una variedad de talleres que incluyen artes plásticas, danza, teatro, yoga y experimentos de laboratorio, todos dirigidos por un equipo docente especializado y personal de apoyo que trabajó durante meses en la planeación del proyecto.
“Nuestro objetivo es que cada niña y cada niño aprenda mientras juega, mientras explora, crea y se divierte”, señaló.
Tras la presentación del equipo de maestros, las actividades comenzaron con una sesión de cuentacuentos a cargo de Alexander Catarino Aragón, quien ofreció el primer relato de la temporada a los asistentes.
Con estas acciones, el instituto busca que los menores desarrollen nuevas habilidades y convivan en un entorno seguro y dinámico durante el periodo de asueto escolar.