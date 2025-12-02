$!Inicia diciembre con aseguramiento de 5 kilos de pirotecnia en abarrotes en Culiacán

Debido a una denuncia ciudadana al 911, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron a dos abarrotes y lograron retirar 5 kilogramos aproximadamente de productos de pirotecnia, los cuales eran comercializados de manera ilegal. El aseguramiento se realizó en tiendas ubicadas en las colonias Alturas del Sur y San Fermín, según explicó Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de PC Culiacán.

“Con estas acciones sacamos de las calles un riesgo y un peligro que puede llegar a nuestros hogares”, explicó. El funcionario municipal dio a conocer que estas acciones preventivas forman parte de la campaña denominada “En Culiacán evitamos la pirotecnia, no es juego, es un arma y es letal”.

Dicha campaña tiene como objetivo principal hacer conciencia en la ciudadanía para no hacer uso de cualquier producto que contenga pólvora, debido al riesgo de algún accidente que puede provocar daños irreversibles. Bill Mendoza hizo un llamado a la población para que denuncie al 911 cualquier situación de venta de material de pirotecnia, para poder actuar en coordinación con las autoridades de seguridad.