Inicia DIF Culiacán el ‘Pañatón 2026’: Buscan apoyar a niños y adultos mayores en vulnerabilidad

Con el firme objetivo de tender una mano a los niños y adultos vulnerables de la capital sinaloense, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Bienestar Culiacán anunció este 16 de febrero el arranque oficial de la colecta “Pañatón 2026”.

Esta iniciativa solidaria surge con el propósito de reunir pañales destinados a niños y adultos mayores, promoviendo el bienestar y la dignidad de las familias que más lo requieren.

La institución informó que el centro de acopio ha sido habilitado en la Unidad DIF Centro, localizada en la calle Juan José Ríos, número 265-B, en la colonia Jorge Almada.

Los ciudadanos interesados en realizar sus donativos podrán acudir a partir de este mes de febrero, en un horario de las 8:00 a las 15:00 horas.

Para esta edición del Pañatón, se estarán recibiendo suministros específicos para menores, que son pañales etapa 4, 5 y 6, y para adultos pañales en tallas mediana y grande.

De acuerdo con la información proporcionada por el sistema DIF, la distribución de estos apoyos se realiza de manera organizada a través de la Coordinación de Voluntariado.

El esquema consiste en un programa de entrega mensual que beneficia tanto a usuarios que ya cuentan con un registro previo como a nuevas personas que se acercan a la institución en busca de respaldo.