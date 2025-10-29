Inicia dispersión del Bienpesca Estatal en Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa cumplió con el depósito de su parte correspondiente al programa Bienpesca Estatal, con lo que se podrá iniciar esta misma semana la entrega del apoyo económico a pescadores, acuacultores y trabajadores del sector en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Pesca y Acuacultura estatal, el recurso fue transferido al Banco del Bienestar, institución encargada de dispersar los pagos en las tarjetas de los beneficiarios. Cada uno recibirá un apoyo de 3 mil 750 pesos.

La Secretaria Flor Emilia Guerra Mena informó que la dispersión está prevista para comenzar el jueves 30 de octubre, una vez firmado el Anexo Técnico entre el Gobierno de Sinaloa y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

El programa Bienpesca Estatal contempla este año una inversión total de 122 millones 212 mil pesos, de los cuales 61 millones 106 mil pesos fueron aportados por el Gobierno del Estado y el mismo monto por la Federación.

En total, serán 32 mil 590 los beneficiarios registrados ante Conapesca que recibirán el apoyo, entre ellos pescadores ribereños, trabajadores de empacadoras, tripulantes de embarcaciones de altamar y acuacultores.

La Secretaría de Pesca destacó que el programa, implementado por el Gobernador Rubén Rocha Moya desde 2022, complementa al Bienpesca Federal que se entrega en febrero, con el objetivo de proporcionar recursos directos para la compra de insumos, herramientas y materiales necesarios para la actividad pesquera.