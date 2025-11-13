$!Inicia el Buen Fin 2025 con descuentos en el Ayuntamiento de Culiacán

Del 13 al 17 de noviembre, el Ayuntamiento de Culiacán se sumará al Buen Fin 2025 con una serie de descuentos especiales.

El programa tiene el objetivo de apoyar la economía de las familias culiacanenses y fomentar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Durante este periodo, los contribuyentes podrán acceder a descuentos del 100 por ciento en multas y recargos en el pago de Impuesto Predial, ISAI, Mercados y Vía Pública, Estacionamientos e Inmuvi, lo que representa una excelente oportunidad para ponerse al corriente sin penalizaciones adicionales.