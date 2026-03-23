Inicia el Desarme Voluntario Sinaloa 2026; otorgarán hasta $15 mil por entregar armas para que sean destruidas

Este lunes 23 de marzo inició el Desarme Voluntario 2026 en Sinaloa, programa que busca sacar las armas de fuego de los hogares y promover una cultura de paz desde las familias.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, informó en conferencia de prensa La Semanera que el programa ya se encuentra activo en Angostura, Mocorito, Badiraguato y Salvador Alvarado para que la ciudadanía entregue sus armas de fuego de manera anónima.

Posteriormente el programa se trasladará a otros municipios.

El desarme voluntario se implementa en coordinación entre Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y los Ayuntamientos, y estará disponible en estos primeros cuatro municipios del 23 al 27 de marzo en un horario de 9:00 a 15:00 horas en el exterior de los palacios municipales.

El Secretario Ejecutivo del SESESP señaló que en esta edición el programa solo estará activo una semana por bloque, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar la colocación de los módulos de canje.

Jenny del Rincón destacó que la edición 2026 arrancó con buena participación, pues en los primeros minutos la ciudadanía entregó voluntariamente distintos tipos de armas como escopetas, armas cortas y subametralladoras, y a cambio recibieron desde 2 mil hasta 15 mil en efectivo dependiendo el tipo de arma.

El Desarme Voluntario es anónimo, es decir, no se realiza ningún tipo de pregunta a la persona participante, ni se le piden sus datos.

Para más información se pone a disposición la línea 6671263780, para llamadas y WhatsApp.